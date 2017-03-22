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KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Edirne'nin Enez ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Partili Cumhurbaşkanlığına şayet millet karşıysa sana bir fırsat, sen de CHP'den istifa et, partisiz Cumhurbaşkanı adayı ol" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Edirne'nin Enez ilçesine gelen Bakan Müezzinoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu işaret eden Müezzinoğlu, "Partili cumhurbaşkanlığına şayet millet karşıysa sana bir fırsat, sen de CHP'den istifa et, partisiz Cumhurbaşkanı adayı ol. Meydan boş. Meydan sana açık. Bu milletin gönlünde yer et. Buyur gel. Sana bir yasak var mı? Yok. Partisiz cumhurbaşkanlığına yasak var mı? Yok. Daha önce ekmek için ekmelediğini buldun mu? Gene bul. Millette karşılığı varsa eyvallah kardeşim. Demokrasi bu" dedi.

Türkiye'nin Avrupa'ya karşı güçlü olması gerektiğini ifade eden Müezzinoğlu, "CHP'li kardeşim ne istiyor? Türkiye daha güçlü olsun. Türkiye kime karşı daha güçlü olacak? Almanya'ya karşı olacak. Hollanda'ya karşı güçlü olacak. Avrupa'ya karşı güçlü olacak. Dünyaya karşı güçlü olacak. Onlar güçten korkuyor, biz de mi korkacağız. Onlar korkmaya devam etsin biz cesaretle yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, "Tek adam diyor. Sen tek adamdan rahatsız oluyorsan CHP'nin yanına, kendi genel başkanlığını yanına bir genel başkan daha koy. Bak bu HDP koydu. HDP'de eş başkan var. CHP'de de eş başkan yap. Madem çok rahatsızsın. CHP'de tek başına olmaya. Bunların derdi üzüm yemek değil, bunların derdi milleti dövmek" dedi.

"Atatürk'ün gölgesine yan gelip yatmaktan vazgeçin" diyen Müezzinoğlu "Sonra da diyorsun ki Atatürkçülük elden gidiyor. Tabii sen böyle yan gelip yatarsan, olmaz bu iş. Atatürk'ü kullanıyorlar, Atatürk'ten geçiniyorlar. Sonra da millete diyorlar, bak tek adam geliyor. Bak ha gençler geliyor. 18 yaşındaki çocuğu şu yapacak bu yapacak. Yanlış yapıyorsak ipin ucu milletin elinde. Hadi kardeşim güle güle dersiniz güle güle gider. Çok doğru yapıyorsa Kılıçdaroğlu'na meydan, millet onu seçer" ifadelerini kaydetti.

İHA
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