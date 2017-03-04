Kılıçdaroğlu'ndan 2 önemli istek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin partilerle ilgilisi olmadığını yineleyerek, demokrasiye sahip çıkmak için 'hayır' denilmesi gerektiğini söyledi. CHP lideri konuşmasının sonunda, tüm vatandaşlardan iki isteğinin olduğunu da belirterek; bunlardan ilkinin herkesin sandığa gitmesi gerektiği, ikincisinin ise kimsenin provokasyonlara kanmaması gerektiğini ifade etti.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Referandumda kullanacağımız oyun A ve B partisiyle ilgisi yok. Şu parti iktidardan düşecek diye bir şey yok. STK’lardan arzum bunu anlatmaları. Anayasa değişikliği neleri getiriyor. Bunu bütün vatandaşlarımıza anlatmak zorundayız.

Vatandaşa sormalısınız. Siz TC vatandaşı olarak Cumhurbaşkanı’nın taraflı mı tarafsız mı olmasını istiyor musunuz. Taraflı olursa 80 milyonun Cumhuru olur mu? Çünkü aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak? Nasıl 80 milyonu temsil edecek. Sayın Binali Yıldırım Başbakan, Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı 80 milyon temsil edemez. Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olursa ancak kendi partisini temsil edebilir.

Bir partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin etsin mi etmesin mi? O mahkeme adaletli olur mu olmaz mı? Bir partinin genel başkanı AYM’nin 15 üyesinden 12’sini tayin etsin mi etmesin mi?

Bu 80 milyonun ortak sorunu. Hepimiz sandığa giderken düşünmesi lazım.

Bir parti genel başkanı hakim tayin ediyorsa yargının bağımsızlığı bitmiş demektir. Adaletten hukuktan söz ediyorsak bunun güvencesi adalettir, yargıdır. Bu hak da elimizden alınırsa adaletten bahsedemeyiz.

NİYE 600 MİLLETVEKİLİ

Şu soruyu sorun. 550 milletvekil var. Sayıyı 600’e çıkarıyorlar. Biri çıkıp bize anlatsın. kime verildi ek 50 milletvekili güvencesi? Makulü 450’dir.

Diyelim ki evet çıktı, 600 vekili seçtik gönderdik. Meclis’te yapacak? Öngörülen düzende milletle vekil arasında bağ koruyor. Bakanı artık arayamayacaklar. Çünkü bakan vekil değil. Benim seçtiğim parlamentoya gönderdiğim vekillerden güvenoyu istenmiyorsa bu millete güvensizliktir.

Bu gerçekler yeterince vatandaşlarımız tarafından bilinmiyor. Bunları geniş bir coğrafyada anlatacağız. Bu işlerle ilgilenmiyorum diyen vatandaşlara anlatacağız.

SİZ BÖYLE BİR DÜZEN Mİ İSTİYORSUNUZ?

Bugün kaç bakan olacağına kararı Meclis verir. Bakanlık kurulacaksa vekiller karar verir. Yeni değişiklikte bakan hiç meclise gelmeyecek. Kasaları alsa TBMM bir şey yapamıyor. Siz böyle bir düzen mi istiyorsunuz? Kimsenin hesap vermediği bir düzen mi istiyorsunuz? Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir düzen var? Uganda’da bile böyle bir model yoktur.

TBMM neden önemli. TBMM, Milli Kurtuluş Savaşı’nı yöneten meclistir. Bu yüzden Gazi Meclis denir. İkinci bir örneği yoktur. Sizin seçip meclise gönderdiğini vekile bir kişi çıkıp “canım sıkıldı kapatıyorum” yetkisini verip vermeyelim mi? Bunu sorun.

Vatandaşın bunu bilmemesi için çalışılıyor. Benim sorumluluğum var. Hepimizin çocukları var. Bu yüzden Vatandaş Kemal oalrak konuşacağım dedim. Çünkü bu hepimizin ortak sorunu. Vatan millet edebiyatı yapmadan bilgiyle anlatacaksınız.

TBMM’nin onurunu korumak zorundayız.

İÇİNİZE SİNİYOR MU?

Evet demenin Türkiye’yi nasıl bir felakete sürüklediğini görmemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanının kaç yardımcısı olacak? 50 mi 100 mü, 10 bin mi? Kimse bilmiyor. Afganistan Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı var ve seçimle geliyor? Türkiye’de başkan yardımcılarının seçimle gelmemesi içinize siniyor mu? Vatandaşın oyu artık değersiz olacak.

İHANETTİR

600 vekil Meclis’te ne yapacak? Maaş alıp oturacak. Başkan bir süre sonra “ne gereği var feshedin” diyecek. Hazırlanan tuzağın geleceği yer burasıdır. Parlamentonun gerekçe gösterilmeden feshedilmesi milli iradeye ihanettir.

Örneğin muhtarlıkları bir kararnameyle kaldırabilir. Çünkü devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili kararname çıkarma yetkisi var. Bütün muhtarlara sesleniyorum. Hayır demenin hayırlı sonuç çıkaracağını kendi üzerinden düşünmeniz lazım. Demokrasiye tahammül edemeyenler muhtarlıkları kaldırırlar.

Düşünün öyle sandığa gidin.

Bugünkü sistem iyi çalışmıyor denilebilir. Çift başlılık var. Kim çift başlı? İki Başbakan mı var. Aynı görevde üç bakan mı var? Yeni sistemde asıl çift başlılık olacak. Çünkü parti genel başkanı da olacak.

Değişiklik geçerse vali ile il başkanları arasında kaos çıkacak. Kimin sözü geçecek. kim başkanı temsil edecek? Valilere sesleniyorum. Tarafsızlığınızı koruyun. Vatandaşı evet demeye zorlamayın. Muhtarları çağırıp evet demezseniz hizmet gelmez demeyin.

“Hayırcılar teröristtir” diyorlar. Güzel bir şey yapıyorlarsa niye değişikliği anlatmıyorlar da böyle diyorlar. İster hayır ister evet desin 80 milyon vatandaşın başımın üstünde yeri vardır.

Evet çıkarsa terör bitermiş. 15 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Engel olan mı vardı? Neden bitirmediniz.

“GENÇLER BU TUZAĞA DÜŞMESİN”

Bir madde daha getirdiler. 18 yaşındakileri milletvekili yapacaklar. Bir şeyi itiraf ettiler. Bu 18 yaşındaki vekiller askere gitmeyecek. Peki çiftçinin çocuğu vekil olacak mı?, Bakkalın çocuğu vekil olacak mı? Hayır. Kendi çocukları ve torunları vekil olacak. Gençlerin siyasete girmesini isterim ama tuzağa düşmelerini istemem.

KORKAKLAR GELEMEZLER

Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli’ye çağrı yapıyorum masa etrafında tartışalım. Ama korkaklar, gelmezler.

Bir kişiyi ikna ederlerse bir gecede ülkeyi ele geçirebilirler. Bunları bir partinin genel başkanı olarak değil, ülkesini ve bu ülkenin çocuklarını çok seven vatandaş Kemal olarak anlatıyorum. Adaletli bir Türkiye istiyorum. Hapiste gazetecilerin olmadığı bir Türkiye istiyorum. Bu anayasa değişikliğinin hak, hukuk ve adaletle ne ilgisi var?

Sizden iki isteğim var;

1- 16 Nisan’da herkes sandığa gitsin. Sandığa gitmediğiniz takdirde çocuklarınıza anlatamazsınız. Ben 12 Eylül anayasasına gittim ‘hayır’ oyu verdim bununla gurur duyuyorum.

2 -Bulunduğunuz ortamlarda birileri sizi kutuplaştırmak isteyebilir. Asla provokasyonlara izin vermemeliyiz.

Demokrasi istiyorsanız ‘hayır’ ben bir adama tüm yetkileri vereyim diyorsanız ‘evet’ deyin.

Hepiniz sağlıcakla kalın.