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KILIÇDAROĞLU'NDAN AK PARTİ'YE ''EVET'' DESTEĞİ

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye ''evet'' desteği

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da AK Parti'nin ''evet'' kampanyasına destek verdi.

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AK Parti Aydın milletvekili Abdurrahman Öz'ün "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa'yı anlattığı konferansa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu salonda bulunan gençlerin ilgi odağı oldu.

AK Parti Nazilli İlçe Gençlik Kollarının düzenlediği "Genç Kürsü Nazilli" adlı konferansa katılanlar arasında sürpriz bir isim vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cü milletvekillerini parti içinden ayıklamaya davet edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alan Celal Kılıçdaroğu , "Evet" kampanyasına destek vermek için geldiği Nazilli'de "Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yeni anayasa" hakkında bilgi veren AK Parti Aydın milletvekili Abdurrahman Öz'ü dinledi.

Konferans sonunda AK Parti'li gençlerle objektif karşısına geçen ağabey Kılıçdaroğlu, ana muhalefet lideri kardeşi Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "FETÖ'nün kayığına binme. Milletin ve ülkenin geleceği için gel sen de "evet" de" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye ''evet'' desteği

İHA
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