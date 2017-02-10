Kılıçdaroğlu'ndan AYM'ye sert suçlama

Kılıçdaroğlu, konuşmasında Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) hedef aldı, yaşanan hukuksuzlukların önünü AYM yargıçlarının açtığını kaydetti.

CHP lideri AYM üyesi yargıçlara yönelik "O koltukta kalmayı hak etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP liderinin konuşmasının satırbaşları şöyle:

Geldiğimiz süreçte demorkasi var mı? Yok. Hukuk devleti var mı? Yok. Bilim ve medya dünyası güvence altında mı? Hayır.

REFERANDUM ADİL GEÇMEYECEK

MGK'nın demokrasiye vurgu yaptığı tersi bir uygulamayla karşı karşıyayız.

Bizim karşı çıkmamıza rağmen OHAL yetkisi aldılar. Parlamentonun vermediği hakkı OHAL'le kullandılar. İşsizlik Sigortası Kanunu'nun OHAL'le ne alakası var? Havuz medyasının kontrolsüz yayın yapmasını önünü açtılar. Yani referandumun adil koşulalrda olmayacapı mesajını verdiler. Eşit koşullarda referanduma gitmeyeceğiz. Bunu açıkça ilan etiiler. Bankacılık mevzuatı. Hortumcular için özel af getirdiler. Ne işi var OHAL'le.

O KOLTUKTA ORTURMAYI HAK ETMİYORLAR

Buna kim izin verdi? Gerçek sorumlusu Anayasa Mahkemesi'dir.

AYM, yasayı dışlayarak eski kararını değiştirdi, "bakmayacağım" dedi. Anayasa Mahkemwsi temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması konusunda herşeyi yapabilirsin dedi.

Bu AYM ve yargıçları bu topluma, hukuk dünyasına güven vermiyor. Umarım vicdanlarını sorgulayıp koltuklarından ayrılırlar. O koltukta kalmayı hak etmiyorlar.

KAOSA SÜRÜKLEDİLER

Türkiyeyi bu gün kaos ortamına sürükleyen temel öge AYM'dir. Bu AYM toplumaa güven veremez. Hiç birimiz haklarını güvence altına alamaz. Denetleyecek kurum görevini yapmıyor. Asıl sorunumuz burada başlıyor.

Kolektif suç ilan ettiler. Birisi sanıksa bütün aileyi sanık yaptılar. Evrensel hukukta olmayan birşey. Ve AYM buna sessiz kaldı.

AYM YARATTI HÜKÜMET YARARLANDI

Öyle bir atmosfer yaratıldı ki hakim önüne her geleni tutuklama zorunda kaldı. Bilgi olsun olmasın içeri attılar. Niçin atıyorsunuz? Delil var mı? Bu tabloyu ki myarattı? AYM. Kim yararlandı; hükümet.

TV, gazeteler susturuldu. Hapiste 150'nin üzerinde gazeteci hapiste. Burada demokrasi var diyebilir misiniz?