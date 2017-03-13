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KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞKAN - BAŞBAKAN AÇIKLAMASI - CANLI

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞKAN - BAŞBAKAN AÇIKLAMASI - CANLI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir radyo programında sarf ettiği ve tartışmalara neden olan sözleriyle ilgili yeni değerlendirmede bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumuyla ilgili Ankara'da konuştu.

CHP Lideri, kısa süre önce bir radyo prograöında söylediği ve tartışma yaratan "Başbakan ile Cumhurbaşkanı ayrı partilerden olursa, ne olur" sözleriyle ilgili değerlendirme yaptı.

"80 milyonun başkanıdır, peki bu kişi aynı zamanda bir partinin başkanı olursa çift başlı olmaz mı? Olur." diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
 

"Başka bir sorun daha çıkacak değişiklik kabul edilirse. Bir arkadaşım radyo programıyla ilgili sordu. Diyelim ki, seçim oldu çoğunluk partisi yüzde 49 oy aldı ama başkan adayı yuüzde 51’i bulamadı. Çoğunluk partisinin başkanı bugünkü modelde başbakan ama başbakan olamayacak çünkü yüzde 5’i buşlamadı. İkinci seçim olacak, başkan seçimi. Bu seçimi kim kazandı, çoğunluk patisinin başkanı değil başka birisi kazandı. O zaman başkan ayrı telden çoğunluk partisini başkanı başka ayrı telden çalacak. Bunu anlatmaya çalıştık, en büyük yarılma burada yaşanacak.. Biz bu tehlikeye dikkat çekmek istedik..."

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