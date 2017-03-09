Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a sert eleştiri

CHP Genel Merkezi'nde CHP'li Belediye Başkanları ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Belediyede çalışmış Binali Bey. Ne olduğunu biliyor. Kendi belediyeleri denetlenmediği için tabi bilmiyor.

Nasıl oluyor da belediye seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimi aynı oluyor. Siz hakim savcı tayin ediyor musunuz siz. Tam tersine hakim karşısına çıkarsınız, savcı karşısına çıkarsınız. Ama başkan hakimleri savcıları kendi atıyor.

Siz özel kalem müdürü atarken izin almıyor musunuz. İçişlerinden izin istiyorsunuz. Başkan atama yaparken izin alıyor mu? Vatandaşa doğru bilgi vermek bu kadar zor mu? Aklım almıyor. Aklım almıyor.