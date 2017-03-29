  • Booking.com'un Türkiye faaliyetleri durduruldu
  • İstanbul'a havaray müjdesi ! Tarih belli oldu
  • Terör örgütü PKK yeni Kandil'e iyice yerleşti !
  • Adil Öksüz en son görüşmeyi Amerikalılar ile yaptı
  • CHP'den sürpriz referandum iddiası

KILIÇDAROĞLU'NDAN BOZKURT SELAMI

Kılıçdaroğlu'ndan Bozkurt selamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesi Kayseri'de Bozkurt işareti yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumu öncesinde Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada otobüse bindiği sırada kendisine bozkurt işareti yapan bir vatandaşa, yine bozkurt işaretiyle karşılık verdi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu ve partililer Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan mitinge katılmak üzere ilçeden ayrıldı. Bu sırada otobüse binen CHP lideri, otobüsün önünde kendini bozkurt işaretiyle selamlayan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık vererek, bozkurt işareti yaptı. O anlar Habertürk TV kameralarına yansıdı.

bir-bozkurt-selami-da-kilicdaroglu-ndan-8833908.jpeg

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha önce de 2014 yılındaki yerel seçimler çalışmalarında Ankara'da yine seçim otobüsünden bozkurt işareti yaparak vatandaşları selamlamıştı.

Başbakan Yıldırım da yaptı

Başbakan Binali Yıldırım'da TBMM'de düzenlenen AK parti grup toplantısı sırasında ziyarete gelen MHP'li misafirlere Bozkurt selamı ile karşılık vermişti

265
-
''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''
Rus iş adamının yatına 1 milyon TL'lik yakıt ikmaliRus iş adamının yatına 1 milyon TL'lik yakıt ikmali
Takla atan minibüsten bakın ne çıktıTakla atan minibüsten bakın ne çıktı
Skandal pankartı açan örgüt belli olduSkandal pankartı açan örgüt belli oldu
ABD'DE HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDIABD'DE HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI
İki ülke arasında ajan krizi !İki ülke arasında ajan krizi !
YGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattıYGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattı
Yaşlı adam önüne çıkanı böyle devirdiYaşlı adam önüne çıkanı böyle devirdi
Sabri Sarıoğlu'nun sürpriz 11'i !Sabri Sarıoğlu'nun sürpriz 11'i !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS