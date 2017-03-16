Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler

Referandum çalışmaları kapsamında Denizli’ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli Çardak Havaalanında partililer tarafından karşılandı.

Havaalanının VIP bölümünden giriş yapan Kılıçdaroğlu, burada özel otobüse binerek Bozkurt ilçesine hareket etti. Kılıçdaroğlu Bozkurt ilçesi toplantı salonunda vatandaşlara hitap ediyor.

Kılıçdaroğlu bu toplantı öncesinde Denizli’nin Çardak ilçesindeki bir köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla çay içen Kılıçdaroğlu, referandumda hayırlı bir gelecek için ‘hayır’ oyu kullanılması gerektiğini söyledi.

Vatandaştan Ermeni sorusu

Bir vatandaşın "Ermeni soykırım yasa tasarısını tanıyan vatan haini Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ile görüştünüz" demesi üzerine, Kılıçdaroğlu, "Daha önce gittim, görüştüm ama daha sonra kendisi ile hiçbir araya gelmedim, hiç muhatap olmadım. Siz nereden duydunuz bunu merak ediyorum. Alman parlamentosunda soykırım ile ilgili tasarı geçtikten sonra Almanya’ya gittim ve onlarla bir araya geldim. Siz hangi amaçla bunu soruyorsunuz bilmiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu bu sohbetin ardından Bozkurt ilçesine geçti.

Kılıçdaroğlu, ''Bir devlet adamından örnek vereceğim. Rahmetli Bülent Ecevit. Onun zamanında anayasanın 35 maddesi değişti. Kimsenin haberi oldu mu? Kavga, dövüş, referandum oldu mu? Hayır'' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Denizli'deki konuşmasından öne çıkan açıklamaları:

Gündeminde 16 Nisan'daki anayasa referadumu olan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bir devlet adamından örnek vereceğim. Rahmetli Bülent Ecevit. Onun zamanında anayasanın 35 maddesi değişti. Kimsenin haberi oldu mu? Kavga dövüş referandum oldu mu? Hayır. Şimdi önümüze bir anayasa değişikliği konuyor. Deniyor ki vatandaşım sen bir tercihte bulunacaksın. Önce yapmamız gereken şu düşünerek sandığa gideceğiz. Bizim önümüze neyi koyuyorlar ve biz neye Evet diyeceğiz? Hayır diyeceksek neye Hayır diyeceğiz? Düşünerek oy kullanmak zorundayız. Memleketi bayrağımızı vatanımızı çocuklarımızı hakkı hukuku düşüneceğiz.

550 milletvekili sizin neyinize yetmiyor da 600'e çıkarıyorsunuz? Niye 600? 550 bile fazla normali 450 milletvekilidir. Milletin sırtına 187 trilyon liralık ek yük getirecekler bu parayı siz ödeyeceksiniz. Sadece bu bile ben 600 milletvekili istemiyorum diyen vatandaş hangi partiden olursa olsun gitsin oyunu kullansın 'Hayır' desin. Tek adamlığı anlatın diyorlar. Tek adamlık her şeye muktedir. Anayasa Mahkemesi'ne hakim mi lazım? Tek adam tayin edecek. Öyle yetkiler veriyoruz ki bu tek kişiye devletin yapısı ve işleyişi ile ilgili yetki tek adama veriliyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bütün yetkileri bir adama verdik bir adamı kandırırsanız ikna ederseniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni en geç 24 saatte ele geçirirsiniz. Bütün müsteşarlar valiler bütün kaymakamlar emniyet müdürleri genel müdürler daire başkanlarını devletin tamamını bir kararname ile değiştirebiliyorsunuz. Ne diyorlardı? FETÖ devlete sızdı 30-35 yılda paralel devlet kurdu. Şimdi bir kişiye ikna edeceksiniz 24 saatte devleti ele geçireceksiniz. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunun farkında mısınız? Başımıza örülmek istenen çorabın ne olduğunun farkında mısınız?

Hepimiz milliyetçiyiz. Ben de milliyetçiyim 80 milyon da milliyetçidir. Ben de vatanımı seviyorum 80 milyon da seviyor. Vatandaşa niye Evet demelerini oturup anlatmaları lazım. Devletin yapısını ve işleyişini değiştiriyorlar. 5 tane vilayeti değiştirip tek vilayet yapabilirler. Yetki kimde? Başkan'da. Bu neye yol açar?''