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KILIÇDAROĞLU'NDAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu'ndan istifa açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında istifa iddialarına yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Star TV’de Nazlı Çelik’in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, 16 Nisan’da yapılması planlanan referandumda “Evet” çıkması durumunda istifa etmeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

İsrail’e 20 milyon dolara Türkiye’nin itibari satıldı. 9 vatandaşımız öldürüldü. Bu İsrail’e benzemez. Rusya krizine de benzemez.

Hollanda ile krizin çözülmesi için devlet aklının hakim olması lazım. “Ben asarım ben keserim” ile bu kriz çözülmez.

Bir bakan ekonomik yaptırımlar uygulamayacağız diyor. O zaman ne yapacaksınız? Siz Hollanda’daki vatandaşları Türkiye’ye mi alacaksınız? Bu davranış onların da huzurunu bozdu.

Avrupa hükümetleri kesinlikle ‘evet’i destekliyor. Bir ülkenin başbakanı gider de nasıl uçağını geri çevirirsiniz. Açıkça karşıtlık yaratmak istiyor.

Biz yurt dışına gitseydik kampanya yürütmeyecektik. Biz hiçbir zaman yurt dışında miting yapmadık. Kendileri yasa çıkartıyorlar kendileri uymuyorlar.

Bu olay Hollanda’da seçime gidenlerin de işine geliyor, referanduma giden AKP’nin de işine geliyor.

Bu ülkenin bir bakanı Hollanda’ya alınmamıştır. Bu çok vahim bir tablodur. Gereği neyse onun yapılması lazım.

Mağdur olan hükümet değil, mağdur olan Türk milleti.

Kendi ülkende hukuk arıyorsan oranın hukukuna da saygı göstereceksin.

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