Kılıçdaroğlu'ndan kendi sesiyle videolu mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rejim değişikliği tartışmaları üzerine hazırlanan video klibi Twitter hesabından paylaştı.
Kılıçdaroğlu'nun İzmir Marşı üzerine seslendirme yaptığı video klibinde; yaşanan dönemsel değişiklikler çizimlerle resmedildi.
"ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN DÖNENLER ALLAH'INDAN UTANSIN.."
Kılıçdaroğlu, video klibin sonunda, "Bizler, gözünü kırpmadan kanını bu vatana feda edenlerin, Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Allah'ından utansın bu yoldan dönenler diyenlerdeniz." diyor.
İŞTE O VIDEO KLİP:
Bizler, istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz... pic.twitter.com/GOuDYKbpGr— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 11 Ocak 2017