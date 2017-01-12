KILIÇDAROĞLU'NDAN KENDİ SESİYLE VİDEOLU MESAJ

Kılıçdaroğlu'ndan kendi sesiyle videolu mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Cumhuriyet'e sahip çıkacağız mesajı verdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rejim değişikliği tartışmaları üzerine hazırlanan video klibi Twitter hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun İzmir Marşı üzerine seslendirme yaptığı video klibinde; yaşanan dönemsel değişiklikler çizimlerle resmedildi.

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN DÖNENLER ALLAH'INDAN UTANSIN.."

Kılıçdaroğlu, video klibin sonunda, "Bizler, gözünü kırpmadan kanını bu vatana feda edenlerin, Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Allah'ından utansın bu yoldan dönenler diyenlerdeniz." diyor.

İŞTE O VIDEO KLİP:

630
FETÖ'nün bu ordusunu kimse bilmiyorduFETÖ'nün bu ordusunu kimse bilmiyordu
Hadise'nin transparan elbisesi olay olduHadise'nin transparan elbisesi olay oldu
Canlı yayında seks skandalı !Canlı yayında seks skandalı !
Batman kaçak elektrik kullanımında zirvedeBatman kaçak elektrik kullanımında zirvede
MHP'de bir şok istifa dahaMHP'de bir şok istifa daha
Diş dolgusu tarihe karışıyorDiş dolgusu tarihe karışıyor
Ünlü psikolog bıçaklanarak öldürüldüÜnlü psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Baykal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturduBaykal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu
O isimden Erdoğan açıklamasıO isimden Erdoğan açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS