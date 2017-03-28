Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında Doğan TV Ankara temsilcisi Hakan Çelik ile Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtlıyor.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı'na yakışmıyor. Cumhurbaşkanlığı makamı bu toplumun ortak değeridir. Makamı ortak değer olarak kabul etmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı da ‘tarafsızlığı’ nedeniyle bizim ortak değerimiz olmak zorundadır. O makama oturan kişinin Türkiye’nin 80 milyonunu kucakladığını, tarafsızlığıyla bunu kanıtladığı sürece makamını yüceltmiş olur. Bizim vatandaşımız özel bir yeteneğe sahiptir. Keşke burada sayın Yıldırım ve Erdoğan'ın da yeri olsaydı. Onların beğendiği gazeteciler olsaydı. Hiçbir tartışmadan kaçınmıyorum.

Kullandığı dil Cumhurbaşkanı'na yakışmıyor. Referandum konusu Kemal Kılıçdaroğlu değil ki. Her dönemi tartışabiliriz. Benimle ilgili her dönemi, çocukluğum dahil tartışırız. Ama ben çocukluğumdan bu yana bütün tartışmalara hazır olduğumu söylüyorum. Onlar da hazır olsunlar oturup tartışırız. Oturup iki uygar insan gibi tartışırız.

Ben de evet çadırına denk gelirsem tabii ki ziyaret ederim. Oradakiler umarım Cumhurbaşkanına bir saygısızlık yapmamışlardır.

REFERANDUM ANKETLERİ

Bana gelen bütün anket sonuçlarında Hayır oyları önde. Bunun böyle olduğunu alanlarda da görüyorsunuz.

En çok zorlandığımız soru şu; memleketin bu kadar sorunu var. Taksiciler soruyor; biz sigorta paramızı ödeyecek kadar bile para kazanamıyoruz. Ekonomide ciddi kırılmalar var. Bu kadar sorun varken bunları çözmezdeken neden referandumu getirdiniz. Türkiye’nin acil ihtiyacı anayasa değişikliği değil ki.

Getirilen 18 madde içinde darbeyi engelleyecek hüküm yok. Asıl sorunu 2010 referandumu ile yarattılar. Çift başlılıkla hiç alakası yok. Aslında anayasa değişikliğiyle çift başlılık gelecek. Bir kişiye devlet teslim edilir mi? Bir siyasetçi diyebilir mi 'Ben her şeyi biliyorum' diye. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülkeler gelişmeş ülkelerdir. Devlet de bütün bu ayrıntılar üzerinde gelişir. Biz şimdi bu yetkileri tek bir kişiye veriyoruz. Bu olmaz.

GENSORU ÖNERGESİ VEREMEYECEĞİZ

Yeni modelde ya hükümette birisi yanlış yaparsa, gensoru önergesi verebilecek miyiz ? veremeyeceğiz. Yeni modelde Başkan Yardımcısı sayısı neden belirli değil? Kaç yardımcı olacak, çıkıp söylesinler. Yeni modelde Başkan, Bakan atamak zorunda değil, isterse hiç atamaz. Bir kişi çıkıp tüm Türkiye'yi felakete sürükleyebilir. Böyle bir yetki kime verilmiştir dünyada? Afganistan modelinde bile başkan yardımcıları başkanla beraber seçiliyor ve kaç tane olacağı önceden belli. Bu değişiklikler yapılırken kimin görüşü alındı. Bize çağrı yaptılar, gelin dediler. Bize dediler ki 'biz başkanlık sistemini getireceğiz, geliyorsanız gelin' Biz de hayır dedik.

YÜZDE 10 SEÇİM BARAJI

Bizim parlamenter sistemi güçlendirmek, iyileştirmek için önerilerimiz oldu. Siyasi ahlak kanunu çıkmalı, yüzde 10 seçim barajı kalkmalı. Yüzde 10 seçim barajı olmaz, halkın iradesinin parlamentoya tam yansıması lazım. Millet doğrudan kendi vekilini seçebilmeli. Yurt dışı seçim kanunu değişmeli, öneri verdik.

FESİH YETKİSİ

Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın istifa etmesini istemem. Sayın Cumhurbaşkanı hukukçu değil, ben de değilim. Fesih nedir ne değildir. Çok iyi biliyorum. TDK’nin sözlüğü, parlamentonun feshi diyor. Bu sözlük benim değil, devletin bir kurumuna ait bir sözlük. Bugün bir anayasa hukukçusunun attığı tweet var. Fesih, meclisin kendi iradesi dışında görev süresi dolmadan, görevine son verilmesi demektir. Vekil 4 yılda bir seçiliyor. Bir kişi diyor ki; kusura bakma fesh ediyorum diyor.

Halkın seçtiği parlamentoyu bir kişi neden feshetsin? 550 milletvekilinin görevinin son bulmasını bir kişinin belirlemesine doğru bulmuyorum. Bu fesih yetkisi var mı var, mevcut anayasada var. :akın ben söylemiyorum. Bekir Bozdağ söylüyor 9 Ocak 2017'de, var diyor. MHP'li Mehmet Parsak, 'cumhurbaşkanına tanınan böyle bir yetki var' diyor. Ben mi söylüyorum. Hayır. TBBM Anayasa komisyonu başkanı söylüyor: sunduğumuz model ABD modelinin aynısıdır, ancak fesih yetkisini ekliyoruz. Şimdi merak ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı ayrılacak mı? Ben merak ediyorum. Biz ağzımızdan çıkan kelimeleri tartarak söylüyoruz. İşin özü nedir? Görev süresi dolmadan Meclis'i feshediyorsun. Bugünkü anayasada var mı? Var. Ama gerekçeleri var. Yeni değişiklikte hiç bir gerekçe yok. Merak ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanı bundan sonra ne diyecek?

2019'DA CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINIZI KOYACAK MISINIZ?

Koşullara bağlı. O donem gelir, CHP'nin yetkili organları toplanır, karar verilir.

Hayır çıkarsa hiç bir şey olmayacak. Herkes ertesi gün işine gidecek. Cumhurbaşkanı'nın durumunu tartışma konusu yapmayız. Onu biz seçmedik ki. Sayın Başbakan Yıldırım, Başbakan olarak kalmaya devam edecek. Erken seçim olmaz. Erken seçim ihtiyacı olursa, bu teklif olarak Meclis'e gelir, tartışılır, kendi iradesiyle karar alabilir.

"EVET ÇIKARSA VEBALİ AĞIR OLUR"

Evet'in vebali çok ağırdır. Bütün vatandaşlarıma söylüyorum. 80 milyonu tek bir kişiye emanet ediyorsunuz. Yabancı sermaye Türkiye'ye gelmez. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği olmaz. Tek bir kişiye OHAL yetkisi veriyorsunuz. Annelere hep şunu söylüyorum: Freni olmayan bir otobüse çocuklarınızı bindirir misiniz?

"EVET ÇIKMAZ"

Hiç Evet'i düşünmeyin, Evet çıkmaz. Türkiye nereye gititği belli olmayan bir sürecin içine sokulur. Bir insanın hatasını bütün Türkiye öder. Bizim bütün siyasi planımız, demokrasi kazansın.

"AB, 'EVET' ÇIKMASINI İSTİYOR"

Avrupalı Türkiye ile sağlıklı karar almıyor. AB'nin Türkiye'deki referanduma dahil olmasını doğru bulmuyorum. Avrupa Evet'e destek veriyor, Türkiye karışsın, büyümesin istiyorlar, kimse güçlü Türkiye istemiyor. Niye tam üyelik konusunda bize çifte standart uyguluyorlar. Evet çıksın diye yapıyorlar, amaçları Türkiye karışsın. Hollanda ile kavga ettiler. Kimin işine yaradı. Hollanda Başbakanı kazandı. Kim kaybetti? Hollanda ve Almanya'daki Türkler kaybetti. Kavgadan Hollanda'nın başbakanı kazandı. Suriye'de kim kaybetti? Türkmenler ve Türkiye. Sağ gösterip sol vururlar. Serbest vize vereceklerdi değil mi? Neden vermiyorlar? İsrail, ezanı yasakladı. Niye tepki göstermiyorlar? Niye 'Ey İsrail' demiyorlar? AB, uçuşlarda cihaz yasaklaması getirdi. Neden 'Ey AB...'demiyorlar? Neden PYD'ye destek veren Putin'e karşı çıkmıyorlar? 'Ey Kılıçdaroğlu' diyorlar. Bir tek düşman beni buldular.

ERDOĞAN'A TEHDİT PANKARTI

Kimse Cumhurbaşkanı'nı tehdit edemez. Devlet devletse, onurunu korumak istiyorsa İsviçre'de o pankartı asanları yakalar Türkiye'ye getirir.

'ATATÜRK NE DERDİ' TARTIŞMASI

Atatürk bizim ortak değerimizdir. Celal Bayar, Adnan Menderes, Erbakan... Bunlar ortak değerlerimizdir. Bunlar üzerinden kampanya yapmak doğru değil. Atatürk üzerinden Evet/Hayır kampanyası olmaz. Ülkenin ortak değerleri üzerinden propaganda yapılmaz, biz bugün varız, yarın yokuz ancak ortak değerlerimiz ölümsüz.



'PARLAMENTODA KAÇ TANE BYLOCK'ÇU VAR HÜKÜMET AÇIKLASIN'

Hükümet sağı solu suçlamayı bıraksın, elindeki ByLock listesini yayınlasın. FETÖ'nun okullarına çocuklarını gönderinin işine son veriyorsunuz ancak okula izin verene bir şey yapmıyorsunuz. Parlamentoda kaç tane ByLock'çu var hükümet açıklasın. CHP'li olsaydı herhalde açıklarlardı, suçluyu koruyorlar. Ellerinde liste var, açıklasınlar.