Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan saldırısına kınama!

Almanya’nın iki bakanın konuşmasını engellemesini de eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir anlamda onlara dolaylı konuşma yasağı getirilmesi kabul edilecek durum değildir. Herkese demokrasi dersi veren ülkede bunun yapılması doğru değil. Aynı oranda Sinan Oğan’a yapılan saldırı da kabul edilemez. Bir siyasetçinin konuşamayacağı ortamı yaratırsanız, baskı ve şiddet uygularsanız, kaybeden Türkiye olur. Bu bağlamda burada bulunma, bana bu düşüncelerimi ifade etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.