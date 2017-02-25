Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz karar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Ankara'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programına katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 19:30'da Ankara'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programına katılacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun yarınki programı şu şekilde: "Saat 10:00'da İstanbul'da Trakya ve Balkan Dernekleri Federasyonu ile toplantı , saat 13:00'da İstanbul'da Gençlerle toplantı, saat 19:30'da ise Ankara'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programına katılacak"