Kılıçdaroğlu’nu çeviren kişi AK Partili çıktı

CHP liderini,Sakarya'da TEM otoyolu gişeleri çıkışında karşılayanlar arasında bulunan Yakup Çoruh adlı bir vatandaş, Kılıçdaroğlu’ndan Atatürk’ün ilkelerini saymasını ve yeni anayasa teklifindeki maddelerden birini sormuştu. Çoruh sorularını yöneltirken AK Partili olmadığına da vurgu yaptı.

Ancak Çoruh'un sıkı bir AK Partili olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyadaki hesabında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını profil resmi olarak kullanan Çoruh'un, birçok AKP'li siyasetçi ile fotoğraf paylaştığı da görüldü, Çoruh aynı zamanda AK Parti Genel Merkezi önünde çekildiği fotoğrafını da sayfasında yayınladı. Çoruh profilinde ‘Devletime ve reise hizmette sınırsızım, bu uğurda bir gün herkes kim olduğumu anlayacak' notunu paylaştı.

VALİYİ ZİYARET ETMİŞ

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş da, “Sakarya'da genel başkanımızı karşılayan bu şahsın sıkı bir AK Partili olduğunu öğrendik. Kendisinin partimizle uzaktan, yakından alakası yok. Sosyal medya hesapları AK Partili siyasiler ve AK Parti genel merkezi önünde çekilmiş fotoğraflarla dolu. Genel başkanımızı karşılamadan bir gün önce ise Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret ettiği bir fotoğrafı paylaşmış. Olayın provokasyon amaçlı olduğu açık” dedi.