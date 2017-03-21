  • Erdoğan'dan Adnan Menderes hatırlatması
  • Erken emeklilik imkanı tanınan meslek sayısı artıyor
  • DİYARBAKIR'DA OLAY VAR ! NEVRUZ ALANINDA 1 KİŞİ VURULDU !
  • Araç sahiplerine geçmişe dönük iade müjdesi!
  • Trump'tan olay karar ! Listede İstanbul da var
YEREL HABERLER
Samsun Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KILIÇDAROĞLU'NUN AFİŞİNE ÇİRKİN SALDIRI

Kılıçdaroğlu'nun afişine çirkin saldırı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir üst geçide asılan Kılıçdaroğlu afişi tahrip edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde bir üst geçide CHP İl Başkanlığı tarafından asılan "Sayın Genel Başkanım Hoşgeldiniz" yazılı bez afişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafındaki yüzü kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Tahrip edilen afiş, partililer tarafından indirildi.

Bugün Ordu'dan karayolu ile Samsun'a gelerek bir dizi programlara katılacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için İl Başkanlığı tarafından bir afiş hazırlandı. Çarşamba İlçesi'ndeki bir üst geçide asılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun da fotoğrafının yer aldığı "Sayın Genel Başkanım Hoşgeldiniz" yazılı afiş, kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafındaki yüzü kesilen afiş, partililer tarafından kaldırıldı. CHP Çarşamba İlçe Başkanı Süleyman Bilici, şöyle dedi:

"Genel başkanımızın demokrasi içerisinde sürdürdüğü referandum sürecinde evet-hayır çalışmalarında siyasetin öfke ve ayrışmaya dönüştüğü, insanlara ikilem yaşatarak saldırganlaştırdığı bu tabloyla ortaya koyulmuştur. Referandum sürecinin rejim değişikliği ile insanların ne hale gelebileceği şimdiden net görülmektedir. Bu da demektir ki referandum sürecinde dahi fikrini savunmaya tahammül edemeyen korkak ve hainler, bugün genel başkanımızın afişinde bulunan fotoğrafında baş kesiyorsalar, yarın şahsına veya milletimize nasıl bir tavır sergileyecekleri veya girişimde bulunacakları bu şekilde net görülmektedir. En başta lider siyasetçilerden başlayarak herkes üstüne düşen görevi demokrasi ve özgürlükler çerçevesinde, kanunlara uyarak yerine getirmelidir. Çarşamba Kaymakamı, Çarşamba İlçe Emniyeti'ni ve Çarşamba Adliyesi'ni bu hain saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri bularak gereken cezayı vermesini bekliyoruz. 15 Temmuz ihaneti ve saldırısından sonra, böylesi saldırının gelecek için yaşanan korku ve endişenin resmi budur."

Polis, soruşturma başlattı.

Kılıçdaroğlu'nun afişine çirkin saldırı

DHA
723
-
Aşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladıAşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladı
Fuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdüFuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdü
Samsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddiaSamsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddia
Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!
AB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklamaAB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklama
Çok konuşulacak sahneler !Çok konuşulacak sahneler !
FETÖ'nün Türkiye imamı yakalandıFETÖ'nün Türkiye imamı yakalandı
Fotoğraf paylaştı diye hastanelik etti !Fotoğraf paylaştı diye hastanelik etti !
Beyaz Saray'dan Merkel açıklamasıBeyaz Saray'dan Merkel açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS