KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı hakkında tutuklama talebi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, 'silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatıyla gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul'un emniyetteki işlemleri sona erdi. FETÖ'nün örgüt içi haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Gürsul, savcılık sorgusunun ardından 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bylock'u en yoğun kullanan kişilerin olduğu 'kırmızı liste'de bulunan Gürsul'la birlikte, Bylock kullandıkları belirlenen öğretim görevlileri Tayfun Kurt ve Sait Şahin'de 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi.

EVİNDE ARAMA YAPILMIŞTI
6 Aralık günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmail Uçar'ın koordinesindeki Terör ve Örgütlü suçlar bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Fatih Gürsul hakkında gözaltı kararı vermişti. Ankara'da gözaltına alınan Gürsul'un evinde arama gerçekleştirilen Gürsul, Ankara'dan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti.

CHP'LİLER BİLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başdanışmanlığını yaptığı Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda Adana'daki mitingte FETÖ üyeliğinden tutuklanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ı alkışlatması bardağı taşıran son damla oldu. Kılıçdaroğlu'na gerek eski Genel Başkan Deniz Baykal gerekse parti dışı muhalifler tepki göstermişti.

Yeni Şafak
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