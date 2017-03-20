Kılıçdaroğlu'nun Ordu ziyaretine Başkan Hazinedar da eşlik etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan anayasa değişikliği öncesi Ordulu vatandaşlara hitap etmek için Ordudaydı.. Kılıçdaroğlu’nu Ordu-Giresun Havalimanında Ordulu Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar karşıladı.

Ordu’da bir dizi temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu programında Ordulu iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek 16 Nisan referandumuna neden hayır oyu vereceklerini iş adamlarına anlattı. Kılıçdaroğlu” ‘Ya demokrasi ya tek adamlık’ seçimi olduğunu belirterek, “Evet çıkarsa 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık verecekler, Bizim Cumhuriyetimiz sokakta kurulmadı. Birisi ikram etmedi dedi. Referandumdan hayır çıkması sonucunda Başbakan ve Cumhurbaşkanının görevinde kalacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, demokrasi tescil edecek. Bu bir parti meselesi değildir’’ diyerek sözlerini tamamladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iş dünyası temsilcileriyle görüşmesinin ardından Ticaret ve Sanayi Odası’nda da bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğluna Ordu çıkarmasında binlerce vatandaşla birlikte Ordulu olan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’da eşlik etti.