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KILIKTAN KILIĞA GİREN SUÇ MAKİNESİ YAKAYI ELE VERDİ

Kılıktan kılığa giren suç makinesi yakayı ele verdi

Konya'da sahte kimlikle otellde kalıp, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

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Konya'da sahte kimliklerle otelde kalıp, sürekli kıyafet değiştirerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 49 yaşındaki Bekir Sıddık K., tutuklandı.

Konya'da son 10 günde kılık değiştirip girdiği 5 ayrı iş yerlerinden 2 laptop, 1 notebook ve 4 cep telefonu çaldığı iddia edilen Bekir Sıddık K., polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adana'dan Konya'ya geldiği öğrenilen şüphelinin sahte kimlik ve ehliyetle otelde kaldığı öğrenildi. Yakalandığında adının M.T. olduğunu söyleyen şüphelinin asıl kimliği, parmak izinden tespit edildi.

Poliste 18 ayrı suçtan kaydı bulunan ve hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanan şüphelinin her girdiği iş yerinde farklı kıyafet ve şapka taktığı belirlendi. Girdiği bir telefoncuda herkesin gözü önünde masadaki telefonu çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Sorguda suçunu itiraf eden Bekir Sıddık K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
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