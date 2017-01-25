KİLİS'E UÇAKSAVAR MERMİSİ ATILDI !

Kilis'e uçaksavar mermisi atıldı !

Kilis'e Suriye'den ateşlendiği tahmin edilen uçaksavar mermileri atıldı.

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Kilis'e Suriye'den ateşlendiği tahmin edilen uçaksavar  mermileri atıldı. Alınan bilgiye göre, Suriye tarafından ateşlendiği değerlendirilen çok  sayıda uçaksavar mermisi, yerleşim alanındaki bazı ev ve araçlarla bir okula  isabet etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis ekipleri bölgede  inceleme başlattı.

Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Valilik açıklaması:

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezine saat  08.30'da sınır ötesinden geldiği tahmin edilen uçaksavar mermilerinin düştüğü  belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezi Dereboyu Caddesi'ndeki bazı konut ve boş alanlara sınır  ötesinden geldiği tahmin edilen ve saldırı amaçlı olmadığı değerlendirilen 33  adet yorgun uçaksavar mermisi düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmayıp üç  konut ile bir araçta mermi deliğinden kaynaklanan küçük çaplı hasar meydana  gelmiştir."

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