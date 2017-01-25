Kilis'e uçaksavar mermisi atıldı !

Kilis'e Suriye'den ateşlendiği tahmin edilen uçaksavar mermileri atıldı. Alınan bilgiye göre, Suriye tarafından ateşlendiği değerlendirilen çok sayıda uçaksavar mermisi, yerleşim alanındaki bazı ev ve araçlarla bir okula isabet etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Valilik açıklaması:

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezine saat 08.30'da sınır ötesinden geldiği tahmin edilen uçaksavar mermilerinin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezi Dereboyu Caddesi'ndeki bazı konut ve boş alanlara sınır ötesinden geldiği tahmin edilen ve saldırı amaçlı olmadığı değerlendirilen 33 adet yorgun uçaksavar mermisi düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmayıp üç konut ile bir araçta mermi deliğinden kaynaklanan küçük çaplı hasar meydana gelmiştir."