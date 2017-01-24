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KİLİS'TE DEAŞ'IN KESKİN NİŞANCISI YAKALANDI !

Kilis'te DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı !

Kilis'te jandarmanın düzenlediği operasyonda DEAŞ'ın keskin nişancısı olan bir terörist yakalandı.

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Kilis'te, jandarma tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde keskin nişancı olarak görev yapan bir terörist yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ üyesi İsmail Mahlı; jandarma tarafından sınır hattında yakalandı. Çatışmalarda sağ gözünden yaralandığı ve dikiş atıldığı belirlenen Mahlı'nın yapılan üst aramasında terör örgütü saflarındayken silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulundu. Jandarmanın soruşturmasında 2 kardeşi ile birlikte terör örgütünde yer aldığı belirlenen Mahlı'nın, örgüte eleman temin ettiği de belirlendi. Terör örgütünde keskin nişancı olarak görev aldığı saptanan Mahlı'nın sorgulamasına devam ediliyor.

Kilis'te DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı !

Kilis'te DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı !

DHA
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