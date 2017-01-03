Kim Jong ABD'ye ulaşacak füze yaptı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un nükleer füze denemelerinde son aşamaya ulaştıklarını ve kısa süre içerisinde kıtalararası bir füzeye ulaşacaklarını açıklamasına ABD başkanı seçilen Donald Trump'tan tepki geldi.

Kim Jong Un'un ""En yeni teknolojiye sahip silahlar üzerindeki araştırma ve geliştirme çalışmaları ilerlemektedir ve ICBM (kıtalararası balistik füze) füze fırlatma hazırlıkları son aşamasındadır" şeklindeki sözlerine Donald Trump, Twitter'dan yanıt verdi.

Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Trump, "Kuzey Kore, ABD'nin bir kısmına ulaşabilecek bir nükleer silahın son aşamalarında olduğunu açıkladı. Bu gerçekleşmeyecek!" dedi.

Kuzey Kore'nin yanı sıra Çin'e de tepki gösteren ABD'nin yeni başkanı, "Çin, tamamen tek taraflı bir ticaretle ABD'den çok büyük servet elde ediyor ama Kuzey Kore konusunda yardım etmiyor. Hoş!" ifadelerini kullandı.

En düşük menzili 5500 kilometre olan kıtalararası balistik füzeler, 10000 kilometre yol alabilecek şekilde geliştiribiliyor. ABD'nin en batı kıyısının Kuzey Kore'ye uzaklığı ise 9000 kilometre.