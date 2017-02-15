Kim Jong-un ağabeyi nasıl öldürüldü ?

Esrarengiz olayı inceleyen Selangor Vilayet Savcısı Fadzil Ahmat, Kuala Lumpur Havalimanı'ndaki saldırının pazartesi günü sabah saat 9 civarında meydana geldiğini söyledi.

The Star gazetesine olaya ilişkin bazı ayrıntılar aktaran Savcı, Çin'in güneyindeki Makao bölgesine gitmek üzere havalimanına gelen Kim'in uçuştan yaklaşık bir saat önce "baş dönmesi şikayetiyle terminal görevlilerinden yardım istediğini" söyledi.

Görevlilere "Biri beni arkamdan tutup yüzüme sıvı madde sıktı" diyen Kim, "bayılmak üzereyken" havalimanı kliniğine ulaştırıldı, klinikte "hafif felç" belirtileri gösterdi ve ambülansla Putrajaya Hastanesine götürüldüğü sırada öldü.

Olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Savcı, polis tarafından maktulün Malezya'daki tüm bağlantılarının araştırılacağını kaydetti.

Savcı ayrıca, Kuzey Kore Büyükelçiliğinin cesedi teslim alma talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Fakat biz önce otopsi yapacağız" dedi.

Malezya medyasında, otopsinin bugün yapılmasının beklendiği haberleri yer alıyor. Kuzey Kore casusu olduklarına inanılan en az iki kadın suikastçının da polis tarafından arandığı belirtiliyor.

SALDIRANLARDAN BİRİ YAKALANDI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ı Malezya'da öldüren kadınlardan biri, Kuala Lumpur Havalimanı'nda tutuklandı.

Malezya basını, polisin açıklamasından dakikalar önce Kuala Lumpur Havaalanı güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Görüntülerdeki kadının üstündeki beyaz tişörtte LOL yazısı seçiliyor. Yerel basın, kadının havaalanında taksi beklerken kameraya yakalandığını aktarıyor.

KİM JONG-NAM KİMDİR ?

Jong-nam, Kuzey Kore'yi 17 sene yönettikten sonra 2011 yılında hayatını kaybeden eski lider Kim Jong-il'in 3 oğlundan en büyüğüydü.

Kuzey Kore'de Kim Jong-il'in evlilik geçmişine ilişkin resmi bilgi bulunmuyor. Buna karşın, eski liderin bir resmi nikahlı eşi ve üç karısı olduğu biliniyor. Suikasta kurban giden Jong-nam'ın annesi Song Hye-rim, Baba Kim'in ilk karısıydı. Jong-nam'ı 1971 dünyaya getiren Song, Kuzey Kore'de ünlü bir film yıldızı olarak tanınıyordu.

Mevcut lider Jong-un'un annesi ise, Baba Kim'in üçüncü karısı Ko Yong-hui idi. Jong-un'u 1983'te doğuran Ko, 2004 yılındaki ölümünden önce uzun yıllar bir nevi "first lady" rolündeydi.

Jong-nam'ın 1998 yılında kritik bir makam olan güvenlik bakanlığına atanması, onu varis pozisyonuna yerleştirmişti.

Ancak, 2001 yılının Mayıs ayında Japonya'nın Narita Uluslararası Havalimanı'nda hayatı değişti. Japon yetkililer, ülkeye sahte Dominik Cumhuriyeti pasaportuyla girmeye çalışan Jong-nam'ı gözaltına aldı. Dönemin varisi, o sırada beyaz gömleği, güneş gözlüğü ve hayli kalın altın zinciriyle dikkatleri çekmişti. Pasaport görevlilerine, "Disneyland'ı ziyaret etmek için" geldiğini söylemişti.

Jong-nam, birkaç gün gözaltında tutulduktan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'ne sınırdışı edilmiş, ancak skandala dönüşen ve babasını utanca boğan olay onu gözden düşürmüştü.