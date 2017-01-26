CANLI MAÇKAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ / MÜTHİŞ MÜCADELE

"KİM JONG-UN'UN GÜNLERİ SAYILI"

"Kim Jong-un'un günleri sayılı"

Eski Kuzey Koreli diplomat ülkesinin lideri hakkında şoke eden bir iddiada bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Eski Kuzey Koreli diplomattan ülkesi hakkında iddia... Thae Yong-ho, halk arasında direnişin sessizce artığını, ülkenin sıradışı lideri Kim Jong-un'un günlerinin artık sayılı olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliğinde daha önce  büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan Thae Yong-ho, "Ülkede hoşnutsuzluğun  arttığı lider Kim Jong-un'un günlerinin sayılı olduğunu" iddia etti. 

Geçen yıl Güney Kore'ye sığınan eski diplomat Thae, başkent Seul'de  düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'deki durum hakkında açıklamalarda  bulundu.

Thae, halk arasındaki konuşmalarda, ülke yönetimi hakkındaki  hoşnutsuzluğun arttığının görüldüğünü söyledi.

"DİRENİŞ YAVAŞ BİR BİÇİMDE ARTIYOR"

Bu eleştirilerin düşük seviyede dile getirildiğini belirten Thae, buna  karşın bunun birkaç sene öncesine göre düşünülemez olduğunu ifade etti. Thae,  "Direniş yavaş bir biçimde artıyor." dedi.

Thae, halkın ülkede beslenme sıkıntısı çektiğini kaydederek, "Zorlu  beslenme şartlarına karşı insanlar tepki gösteriyorlar. Buna karşın bir ayaklanma  çağrısı ihtimali düşük ancak yine de Kim Jong-un'un günleri sayılıdır." diye  konuştu.

Eski diplomat Thae, Kuzey Kore'deki komünist sistemin, ülke dışından  daha fazla bilgi gelmesiyle çökertilebileceğini savundu. Thae, "Ülke halkı yasa  dışı yollardan sokulan Güney Kore dizi ve filmleri sayesinde Güney Kore'nin  zengin bir ülke olduğunu öğrendi. Bu yüzden okullarda artık Güney Kore'nin fakir  bir ülke olduğu öğretilmiyor." ifadesini kullandı.

Son olarak Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliğinde büyükelçi yardımcısı  olarak görev yapan Thae Yong-ho, ağustos ayında eşi ve iki oğluyla Güney Kore'ye  kaçmıştı. Son 20 yılda Kuzey Kore'den kaçan en üst düzey yetkili olan eski  diplomat, Kuzey Kore'nin gerçeklerini anlatarak kendisini    ülkesindeki  vatandaşları kurtarmaya adadığını söylemişti.

452
Aykut Kocaman'dan Rdvan Dilmen'e göndermeAykut Kocaman'dan Rdvan Dilmen'e gönderme
AK Parti kitapçığında Bahçeli sürpriziAK Parti kitapçığında Bahçeli sürprizi
Belgrad Ormanı'nda işaretler hakkında açıklamaBelgrad Ormanı'nda işaretler hakkında açıklama
Rus uçak gemisine İngiltere'den yakın markajRus uçak gemisine İngiltere'den yakın markaj
Caner Erkin'den Asena'ya şok sözler !Caner Erkin'den Asena'ya şok sözler !
Alkışlar Van Persie içinAlkışlar Van Persie için
Mezarlıkta şok ! 3 erkek cesedi bulunduMezarlıkta şok ! 3 erkek cesedi bulundu
TSK, DEAŞ'ın belini kırdı !TSK, DEAŞ'ın belini kırdı !
FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup!FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS