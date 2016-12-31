Kim Kardashian kalçalarına makyaj yaptırdı

Dünyaca ünlü skandallar kraliçesi Kim Kardashian, MTV Video Müzik Ödülleri'ne hazırlık aşamasındaki fotoğrafıyla yine olay oldu.

Kim Kardashian geçtiğimiz Ağustos ayındaki MTV Video Müzik Ödüllerindeki görüntüsü için ne tür zahmetlere girdiğini ve aynı zamanda da makyaj artisti Mario Dedivanovic’i ne tür zahmete soktuğunu gösteren fotoğraflarını kendi sitesinde yayınladı.

Fotoğrafta 36 yaşındaki yıldız ismin kalçalarındaki kusurları ünlü makyaj artisti Mario Dedivanovic'e düzelttirdiği gözüküyor.