KİM KARDASHİAN'IN ZOR ANLARI

Kim Kardashian'ın zor anları

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, Kosta Rika tatilinde bir şelalenin altına girmeye çalışsa da başaramadı.

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Kosta Rika'da tatilin keyfini çıkaran Kim Kardashian, önceki gün buz gibi suya girmeye çalışırken görüntülendi.
 
Kendi şov programının çekimi için şelalede objektiflerin karşısına geçen 36 yaşındaki yıldız, soğuk suya değdiği anda çığlıklar attı. 
 
Kim Kardashian'ın asistanı Steph Shep, o anları kameraya almak için hazır bekledi.
 

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