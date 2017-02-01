Kim Kardashian'ın zor anları

Kosta Rika'da tatilin keyfini çıkaran Kim Kardashian, önceki gün buz gibi suya girmeye çalışırken görüntülendi.



Kendi şov programının çekimi için şelalede objektiflerin karşısına geçen 36 yaşındaki yıldız, soğuk suya değdiği anda çığlıklar attı.



Kim Kardashian'ın asistanı Steph Shep, o anları kameraya almak için hazır bekledi.

