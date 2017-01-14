KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DEN NE KADAR KAZANACAK?

Kim Milyoner Olmak İster'den ne kadar kazanacak?

Kim Milyoner Olmak İster'i sunmaya hazırlanan Murat Yıldırım'ın alacağı ücret dudak uçuklattı

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Kim Milyoner Olmak İster 2000'de başlamış, tam 14 yıl boyunca yarışmayı Kenan Işık sunmuştu.
 
Kenan Işık 21 Mart 2014'te kaza sonucu bitkisel hayata girince Zafer Ergin, İlber Ortaylı, Halil Ergün, Behzat Uygur, Haluk Bilginer gibi isimler dönüşümlü olarak sunucu koltuğuna oturmuş, 2014 Eylül ayında ise bayrağı Selçuk Yöntem devralmıştı.
 
1 YILDIR EKRANDAN UZAK
 
Selçuk Yöntem programdan ayrılacağını açıkladı. Yerine oyuncu Murat Yıldırım ile anlaşıldı. Posta'da yer alan habere göre; bir yıldır ekrandan uzak olan Murat Yıldırım aylık 150 bin TL alacak.   
 

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