KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E YENİ SUNUCU

Kim Milyoner Olmak İster'e yeni sunucu

Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu Selçuk Yöntem'in yerine gelecek isim belli oldu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kim Milyoner Olmak İster'in sucunucu Kenan Işık 21 Mart 2014'te beyin kanaması geçirmiş, programı usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmıştı.

3 yıldır programı sunan usta oyuncu, yerini sürpriz bir isme bırakıyor. 

Selçuk Yöntem'in koltuğunu devralacak ismi Mevlüt Tezel köşesinden duyurdu.

'Program artık son dönemin gözde ismi Murat Yıldırım'a emanet.'

5875bedc0f2544d6808fb6b6.jpg

"HAYIRLI OLSUN"

Köşe yazısını Instagram sayfasında paylaşan Murat Yıldırım, altına 'hayırlı olsun' notunu düştü.

ERDOĞAN KIZ İSTEMİŞTİ

Murat Yıldırım geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FaceTime programı aracılığı ile babasından istediği Faslı güzel İmane Elbani ile nikah masasına oturmuştu.

1312
Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !
Ünlü iş adamı tacizden tutuklandıÜnlü iş adamı tacizden tutuklandı
Mansur Yavaş'tan sürpriz hamle: ''İş başa düştü''Mansur Yavaş'tan sürpriz hamle: ''İş başa düştü''
Karısının çıplak fotoğrafını paylaştıKarısının çıplak fotoğrafını paylaştı
Hayranının teklifini kabul ettiHayranının teklifini kabul etti
Evli sevgilisini öldüren kadına müebbet istemiEvli sevgilisini öldüren kadına müebbet istemi
Johnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisiJohnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisi
Cenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralıCenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralı
GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS