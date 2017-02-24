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KİM'İN AĞABEYİ ''SİNİR GAZI'' İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kim'in ağabeyi ''sinir gazı'' ile öldürülmüş

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın ''sinir gazı'' ile öldürüldüğü belirlendi.

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın sinir gazıyla öldürüldüğü belirlendi.

The Star gazetesinde yer alan habere göre, Malezya Emniyet Genel Müdürü Halit Ebubekir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kimyasal Silahlar Analiz Merkezinde yürütülen çalışmalarda Kim Jong-nam'ın ölümüne neden olan kimyasal maddenin VX-sinir ajanı olarak bilinen öldürücü etkisi yüksek sinir gazı olduğunu söyledi.

Maktulün gözleri ve yüzünde sinir gazı içeren maddeler bulunduğunu aktaran Ebubekir, bu gazın 1997 ve 2005 yıllarında kabul edilen Kimyasal Silahlar Sözleşmelerinde VX türü kimyasal silah olarak sınıflandırıldığına dikkati çekti.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat'ta Kuala Lumpur'daki uluslararası havalimanında uğradığı saldırının ardından hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Endonezya, Vietnam, Malezya ve Kuzey Kore vatandaşı 4 kişi gözaltına alınmıştı. Malezya Emniyet Müdürlüğü, cinayetin planlayıcıları olduğunu ileri sürdüğü 4 kişinin Jakarta-Dubai-Vladivostok üzerinden Pyongyang'a geçtiklerini ve İnterpol aracılığıyla arandıklarını açıklamıştı.

Vietnamlı Doan Thi Huong ilk ulaşılan şüpheli olmuştu. Havalimanı güvenlik kameralarına yakalanan ve üstünde LOL yazan bir kıyafet giyen Huong, kısa süre sonra yakalanmıştı. Huong'un yeni fotoğrafları da gazetelere yansıdı.

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Emniyet yetkilileri geçen çarşamba günü yaptıkları açıklamada, cinayetle bağlantılı olarak Kuzey Kore'nin Malezya Büyükelçiliğinde görevli ikinci sekreter ve Kuzey Kore havayollarında çalışan bir kişinin soruşturma kapsamında sorgulanması talebinin Kuzey Kore Büyükelçiliğine iletildiğini ifade etmişti.

AA
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