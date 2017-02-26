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KİM'İN AĞABEYİNİN ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KESİNLEŞTİ

Kim'in ağabeyinin zehirlenerek öldürüldüğü kesinleşti

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un üvey kardeşi Kim Jong-Nam'ın zehirlendiği kesinleşti.

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Malezya Sağlık Bakanı Subramaniam Sathasivam düzenlediği basın toplantısında Kim Jong-Nam'ın otopsisinin tamamlandığını, ön raporda ortaya çıktığı gibi VX adı verilen zehir gazının (Nörotoksin) Jong-Nam'ın yüzünde ve gözünde rastlandığını, ölüme nedeninin Nöroteksin gazının yol açtığı "çok ciddi felcin" neden olduğununun kesinleştiğini açıkladı.

Malezya Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta başından beri olay yerindeki güvenlik şeridinin de kaldırıldığı belirtilen açıklamada olay yerinde teknik araştırmanın tamamlandığı ve herhangi bir bulaşıcı ve zehirli madde bulunmadığı belirtildi.

DHA
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