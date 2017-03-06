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'KİMLİK FOTOKOPİNİZİ KENDİNİZ ÇEKİN' UYARISI

'Kimlik fotokopinizi kendiniz çekin' uyarısı

Dolandırıcılar şimdi de kimlik fotokopileri üzerinden büyük vurgun peşinde...

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Birçok işlemde ihtiyaç duyulan kimlik fotokopilerinin, üzerinde ne için verildiği yazılmamış ise dolandırıcılar tarafından istismar edilebileceği kaydedildi. Tarayıcılarda bir kopyasının kalabilme ihtimaline karşı vatandaşların kimlik fotokopilerini kendilerinin çekmesi önerildi.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kimlik fotokopileri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Birçok işlemde kimlik fotokopisinin kullanıldığına dikkati çeken Gündüz, bu fotokopilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda vatandaşların mağdur olabileceğini söyledi. Gündüz, kimlik fotokopisinin şart koşulduğu durumlarda vatandaşlara, "Kimlik fotokopilerinin üstüne iki tarafın üzerine gelecek şekilde, ne için verildiğinin yazılması gerekiyor. Yazının TC kimlik numarası ve ismi kapatmaması lazım. Kimlik fotokopinizi kendiniz çekin, tarayıcılarda bir kopyası kalabilir" uyarısında bulundu.

SORU BASİT, CEVABIN DAKİKASI 100 LİRA

Bazı televizyon kanallarında, basit soruları insanlara yönelterek doğru cevap vermeleri durumunda hediye ya da para vaadinde bulunulduğunu hatırlatan Neşet Gündüz vatandaşların buna kanmamasını isteyerek şöyle konuştu:

"Bu sorularda vatandaşların aradaki farkı bulmaları, rakamların toplamının kaç ettiği gibi herkesin rahatlıkla verebileceği yanıtlar aranıyor. Altta da yurtdışı bağlantılı telefon numaraları ya da Türkiye'deki GSM operatörlerinin numarası var. Yazıda görüşmenin dakikasının ne kadar olduğu da yazılıyor. Ancak bunlar jet hızıyla geçiyor ve orada ne yazdığını okuyamıyorsunuz. Bu görüşmelerin dakikası 100 liradan fazla. Arayan kişiyi telefonda bekletip, soygun yapıyorlar."

SAVCILAR "TAKİPSİZLİK" VERİYOR

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de haberi olmadan başkalarının adına çok sayıda cep telefonu hattı satın alındığını söyledi. Mağdur vatandaşların kendilerine müracaat ettiğinde konuyu yargıya taşıdıklarını aktaran Şahin, "Hangi savcıya gittiysek takipsizlik kararı çıkıyor. Başka birinin adına 20 telefon hattını satın alanı bile araştırmıyorlar" diye konuştu.

DHA
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