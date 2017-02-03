KİMSE İNCİ ERTUĞRUL'UN YAŞINA İNANAMADI

Kimse İnci Ertuğrul'un yaşına inanamadı

FOX TV'de 'Kaybolan Çiçekler' isimli programla uzun bir aradan sonra ekranlara dönen İnci Ertuğrul fırtına gibi esiyor. Ama güzel sunucunun öyle bir özelliği var ki, duyanlar kulaklarına inanamıyor. Özelliği ne mi? Yaşı...

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İnci Ertuğrul, FOX TV'de Kaybolan Çiçekler ile isimli programda başarılı işlere imza atıyor. Kayıp kişilerin izini süren ve onları yakınlarına kavuşturan programda inanılmaz dramlar ortaya çıkıyor. 

Programın reyting tablosundaki yeri her geçen gün yükseliyor. 

Elbette bunda ekibin ve İnci Ertuğrul'un ortak başarısı sözkonusu. 

İnci Ertuğrul son olarak TRT Haber ekranlarında hafta sonu programını yapıyordu. Zaten mesleğe de TRT'de adım atmıştı. 

Ertuğrul mesleki yaşamındaki başarıları bir yana bu kez çok farklı bir konuyla haber oldu. Güzel gözleriyle seyircinin hafızasına kazınan başarılı sunucunun yaşını duyanlar şok oluyor.

Bir İnci Ertuğrul'a bakıyorlar bir gözlerinin kendisine bir oyun oynayıp oynamadığını düşünüyorlar.

Bunda kimsenin suçu yok. 

Zira Ertuğrul'un yaşı gerçekten görüntüsüyle tezat oluşturuyor.

Sıkı durun açıklıyoruz. 

İnci Ertuğrul tam 61 yaşında. 

İster inanın ister inanmayın...

Biz de önce şaşırdık. Araştırdık, sorduk, soruşturduk. Ama gerçek böyle.

Kendisine sağlıklı bir ömür diliyoruz... 

 

989
Babasından hamile kaldığını söyleyince...Babasından hamile kaldığını söyleyince...
Erdoğan'ın çağrısına uyan avukatın savunması istendiErdoğan'ın çağrısına uyan avukatın savunması istendi
Rezidansta korkunç cinayetRezidansta korkunç cinayet
Sinan Oğan kendi televizyon kanalını kurduSinan Oğan kendi televizyon kanalını kurdu
Hazal Kaya hayranlarını şaşırttıHazal Kaya hayranlarını şaşırttı
Eski kaymakam Güntepe'yi yakan ifadelerEski kaymakam Güntepe'yi yakan ifadeler
İşte FETÖ'cülerin kaçış noktası !İşte FETÖ'cülerin kaçış noktası !
İnşaatta çalışan tıp öğrencisinin kahreden ölümüİnşaatta çalışan tıp öğrencisinin kahreden ölümü
Mahsun Kırmızıgül sessizliğini bozduMahsun Kırmızıgül sessizliğini bozdu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS