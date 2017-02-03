Kimse İnci Ertuğrul'un yaşına inanamadı

İnci Ertuğrul, FOX TV'de Kaybolan Çiçekler ile isimli programda başarılı işlere imza atıyor. Kayıp kişilerin izini süren ve onları yakınlarına kavuşturan programda inanılmaz dramlar ortaya çıkıyor.

Programın reyting tablosundaki yeri her geçen gün yükseliyor.

Elbette bunda ekibin ve İnci Ertuğrul'un ortak başarısı sözkonusu.

İnci Ertuğrul son olarak TRT Haber ekranlarında hafta sonu programını yapıyordu. Zaten mesleğe de TRT'de adım atmıştı.

Ertuğrul mesleki yaşamındaki başarıları bir yana bu kez çok farklı bir konuyla haber oldu. Güzel gözleriyle seyircinin hafızasına kazınan başarılı sunucunun yaşını duyanlar şok oluyor.

Bir İnci Ertuğrul'a bakıyorlar bir gözlerinin kendisine bir oyun oynayıp oynamadığını düşünüyorlar.

Bunda kimsenin suçu yok.

Zira Ertuğrul'un yaşı gerçekten görüntüsüyle tezat oluşturuyor.

Sıkı durun açıklıyoruz.

İnci Ertuğrul tam 61 yaşında.

İster inanın ister inanmayın...

Biz de önce şaşırdık. Araştırdık, sorduk, soruşturduk. Ama gerçek böyle.

Kendisine sağlıklı bir ömür diliyoruz...