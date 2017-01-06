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KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLECEK

Kimsesizler mezarlığına gömülecek

Rus Elçiyi vuran suikastçının cenazesi kimsesizler mezarlığına gömülecek.

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Rus Büyükelçi Karlov'a Ankara'da suikast düzenleyen ve Mevlüt Mert Altıntaş'ın cesedini alan olmadı. Altıntaş'ın cenazesi, kimsesizler mezarlığına gömülecek.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren FETÖ'cü saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi alınmadı. Ailesi tarafından teslim alınması için Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin tanınan 15 günlük süre doldu. Altıntaş'ın cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.

DARBECİLERİN CESEDİ DE ORTADA KALMIŞTI

Altıntaş da, 15 Temmuz'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrasında cesetleri ortada kalan cuntacı askerlerle aynı kaderi paylaştı. Hain darbe girişimi sonrası ölü olarak ele geçirilen 10 darbeci hainin cesedine de aileleri sahip çıkmamış, kimliği belirlenen FETÖ üyesi 10 militan Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandıktan sonra önce hainler mezarlığına ardından da kimsesizler mezarlığına gömülmüştü.

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