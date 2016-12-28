Yapılan kına gecelerindeki süslemeler, şarkılar vs. gibi şeyleri evlilik arifesindeki çiftler ve aileleri yerine artık bu iş üzerinde uzmanlaşmış kişiler devralıyor. Bugüne kadar birçok çiftin kına gecesi eğlencesindeki tüm yükü üstlenmiş olan Erol yıldırım ve ekibi eğer sizin de kına gecenizdeki tüm sorumluluğu üstlensin istiyorsanız http://kinaorganizasyon.com.tr/ adlı internet sitesini ziyaret edebilir ve iletişim numarasından kına geceniz için organizasyon ayarlayabilirsiniz. Damat ve gelin’e özel kıyafetler, gelin ve damadın arkadaşlarına kaftan, el mumları ve fesler hizmetler içerisinde yer almaktadır.

Kına Gecenize Özel Hizmetler

Erol yıldırım ve ekibinden aldığınız kına gecesi organizasyonu içerisinde yer alan birçok hizmetler mevcuttur. Bay veya bayan seçeneği ile dj, kamera ve fotoğraf sistemi, özel olarak hazırlanan ve birçok seçeneği bulunan kına tepsisi, 5 kişilik kına ekibi, kuğu modelinde taht, Osmanlı şerbetçisi bu hizmetler içerisindedir. Yapacağınız kına gecesi organizasyonunuz için ister bay isterseniz de bayan ekipleri tercih edebilirsiniz. Kına gecenize dair hayal ettiğiniz her şeyi erol yıldırım ve ekibi sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Sunulan hizmetlerde bay ve bayan tercihinin olması başvuran kişiler için daha da rahatlatıcı bir çözüm gibi görünüyor. Çünkü günümüzde kişiden kişiye farklılık gösteren kına gecelerinin kimisin de sadece bayan olurken kimisinde de bay bayan karışık durumda olabiliyor.

Kına Organizasyonu İçin Yapılması Gerekenler

Eğer sizlerde kına gecenizde kına organizasyon ekibinden yararlanmak istiyorsanız yukarıda da belirtmiş olduğumuz internet sitesine giriş yapmalısınız. İletişim butonunda yer alan telefon numaralarından ulaşabilir veya site içerisinde bulunan teklif formu butonundan kendinize ait bilgileri doldurup istediğiniz kına paketi seçeneği ile birlikte başvurunuzu yapabilir ve en kısa süre içerisinde seçmiş olduğunuz paket ve isteklere göre belirlenen fiyatı alabilirsiniz. Site içerisinde standart paketler bulunmakta olup ekstra hizmetleri seçebileceğiniz butonlarda mevcuttur. Seçeceğiniz tüm hizmetlerin içerisinden ayrıca istediğiniz modelleri veya aklınızda oluşan bir modeli kına gecesi organizasyonunuzda arzu edebilirsiniz.