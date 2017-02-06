Kına Tarihinizi hemen ayırtın...

Malum yaz dönemi evlenecek çiftler tarihlerini ayırtmaya başladı. Hatta geçen senden bile bu sene için tarih ayırtan çiftler var.

2016 yılında bildiğiniz gibi Ramazan ayı tam sezon başlangıcına denk geldi ve Ramazan ayı dolayısı ile birçok çift ramazan sonrası tarihlerini ayırttılar, Ramazan ayı sonrasıda 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle birçok çiftte tarihlerini daha ileriki zamanlara attılar ve mekanlarda bu şekilde rezerve ettiler, tarihler iyice sıkıştı. Daha sonrasında ise, çalışanlar için senelik izin zamanı geldi ve insanlar tatile çıktılar, bu şekilde oluncada eylül ekim hatta kasım ayları bile şişti ve insanlar tarih bulmakta oldukça zorlandı.

Bunu gören gelinler ve aileleride bu nedenle bir an önce tarihlerini ayırtmak için ve zor durumda kalmamak için organizasyon firmaları ve kına mekanları ile bir an önce anlaşma yapmak için hızlı hareket ettiler. Şu anda 2017 yılının %60 ından fazla tarihi dolu.

Hangi mekanda kına yapsam hangi organizasyon firmasıyla çalışsam, bu en özel gecemi kime emanet etsem diye düşünceler kafanızı kemirirken, işte tam bu noktada kınayeri yardımınıza koşuyor. Birbirinden güzel ve kına gecesi yapabileceğiniz mekanları bir arada toplayan kınayeri, düğün salonları, cafe restaurantlar ve alternatif kına gecesi yapabileceğiniz mekanları birarada topluyor.

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