Kına yakın!..

Elvan Göknel Karaçay

Mutsuz insanlar Ülkesi olduk biz.

Bir zamanlar gülümserdik hem de tam gözümüzün içinden. Önce günaydın demeyi bıraktık, sonra da gülümsemeyi unuttuk

Yılbaşı akşamı olanlar Memleketçe nefesimizi kesti. Orada bulunanların kimisi ekmek parası peşinde, kimisi de dostlarıyla yılı uğurlayıp keyif yapma düşüncesindeydi.

Derken saatler geceyarısını geçmiş eller havada, neşeyle dans ederken bir anda film kopuverdi. Ruh hastası, beyni yıkanmış manyağın birisi ortaya çıktı ve olanların gerisini hepimiz biliyoruz.

Allahtan ölenlere rahmet, sevenlerine sabır, yaralılara tez elden şifalar diliyorum.

Bana göre bu vahşetin 'yılbaşı kutlaması' ile zerre kadar alakası yok. Ama son hafta o kadar köpürttüler ki, yok yılbaşı kutlanmazmış, yok günahmış diye. Bu iş olunca da o sevimsizlere gün doğdu. Halbuki bu bambaşka bir iş. Elma ve armutları karıştırmamak gerekiyor.

Artık evlerimize mi kapanacağız, inadına dışarı çıkıp mekanları mı dolduracağız düşüncelerinin arasında bir yerlerde, sıkıştık kaldık resmen.

Yok yok mış gibi yapmayı çeyrek geçiyoruz.

İtiraf edeyim yerlerdeyim. Duygularıma felç indi.

Ama artık yavaşça yerimizden kalkıp, normal hayatımıza ivedilikle dönmemiz gerekiyor.

Günaydın demeyi yeniden hatırlamamız, gülümsememizi yerine koymak zorundayız.

Umudun ipini asla bırakmamalıyız. Bunu şehitlerimize borç bilmeliyiz.

Kısacası kendi adıma diyorum ki, benim hala umudum var.

Memleketimi çok seviyorum. Hatta aşığım bile diyebilirim. Kesinlikle terk etmeyi düşünmüyorum.

Çünkü bizim Ülkemizden güzel başka Ülke yok.

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Sevgili Evren yeni yılımızın ilk haftası;

sağlıkla - bereketle - huzurla - barışla - umutla - taze başlangıçlarla - yüksek moralle - sevdiklerimizle yan yana geçsin pls.

Perşembe gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.