KİRALIK AŞK'IN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Kiralık Aşk'ın final tarihi belli oldu

Ekranların sevilen dizisi Kiralık Aşk, 69'uncu bölüm ile final yapacak.

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'Kiralık Aşk'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, dizinin 69'uncu bölüm ile ekranlara veda edeceği duyuruldu.

Dizinin hayranlarını üzen duyuruda, "Geçen yıldan beri izleyicisi ile buluşan Kiralık Aşk, 69'uncu bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bu güzel serüvende bizi destekleyen ve hiç yalnız bırakmayan tüm izleyicimize çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Ortaks Yapım" ifadeleri kullanıldı.

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Geçtiğimiz cuma akşamı 66'ıncı bölümü ekrana gelen romantik komedi dizisi, 2015 yazında başlamış ve ilk sezonunda 52 bölüm yayınlanmıştı.

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