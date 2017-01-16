Kırgızistan'dan düşen uçakla ilgili açıklama

Hong Kong-Bişkek seferini yapan Boeing 747-400 tipi kargo uçağının sabah saatlerinde Bişkek yakınlarında düşmesinin ardından başlayan arama ve kurtarma çalışmaları bugün için tamamlandı. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı "Uçak iniş izni aldıktan sonra radarda kaybolmuş" dedi.

Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Muhammetkalıy Abulgaziyev, uçağın enkazının bulunduğu yerde gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü Daça Su yerleşim biriminde arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Abulgaziyev, kargo uçağının düşmesine ilişkin, "Uçak iniş izni aldıktan sonra radardan kaybolmuş. Yetkililere göre, uçağın inmesine herhangi bir engel yoktu. Moskova’dan yarın bir ekip gelecek. İnceleme komisyonu, uçağın neden düştüğünü araştıracak. İncelemelerde uçağın kayıtlı olduğu şirketten 2 kişi de olacak." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu kaydetti.

YAS İLAN EDİLDİ

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayolları'na ait uçak havaalanına iniş yaptığı sırada yerel saatle 07.17’de Daça Su yerleşim birimine düşmüştü. Kazada, 37 kişi hayatını kaybetmişti. Kırgızistan’da kaza nedeniyle bir günlük yas ilan edildi.