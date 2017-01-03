Kırgızistan'dan "Reina saldırganı" açıklaması

Kırgızistan güvenlik servisi, Reina saldırısıyla ilişkili olarak Türk yetkililerle irtibat halinde olduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Kırgızistan güvenlik servisi, saldırganın Kırgız vatandaşı olduğuna dair haberleri doğrulamaya çalışıyor.

Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını açıklayan Kırgız yetkililer başka ayrıntı vermedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Basın Sözcüsü Rahat Süleymanov, Kırgız istihbarat servisinin, başta sosyal medya olmak üzere basında yer alan haberlerin yanı sıra failin pasaportunun fotoğraf ve bilgilerinin incelenmesi ve gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Türk güvenlik güçleri ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Süleymanov, sosyal medyada yer alan pasaport fotokopisinin incelemeye aldıklarını da belirtti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı dün, Ortaköy'deki terör saldırısını düzenleyen saldırganın Kırgız vatandaşı olabileceği yönündeki haberlerin araştırıldığını açıklamıştı.