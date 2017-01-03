KIRGIZİSTAN'DAN "REİNA SALDIRGANI" AÇIKLAMASI

Kırgızistan'dan "Reina saldırganı" açıklaması

Kırgızistan güvenlik servisi, saldırgan ile ilgili Türkiye yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kırgızistan güvenlik servisi, Reina saldırısıyla ilişkili olarak Türk yetkililerle irtibat halinde olduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Kırgızistan güvenlik servisi, saldırganın Kırgız vatandaşı olduğuna dair haberleri doğrulamaya çalışıyor.

Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını açıklayan Kırgız yetkililer başka ayrıntı vermedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Basın Sözcüsü Rahat Süleymanov, Kırgız istihbarat servisinin, başta sosyal medya olmak üzere basında yer alan haberlerin yanı sıra failin pasaportunun fotoğraf ve bilgilerinin incelenmesi ve gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Türk güvenlik güçleri ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Süleymanov, sosyal medyada yer alan pasaport fotokopisinin incelemeye aldıklarını da belirtti. 

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı dün, Ortaköy'deki terör saldırısını düzenleyen saldırganın Kırgız vatandaşı olabileceği yönündeki haberlerin araştırıldığını açıklamıştı.

385
Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildiBarbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildi
Kırgızistan'dan açıklama geldiKırgızistan'dan açıklama geldi
Refaketçi kadına tecavüze kalktıRefaketçi kadına tecavüze kalktı
Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!
İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisiİstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi
Reina saldırganı ihbarı ! Polis alarma geçtiReina saldırganı ihbarı ! Polis alarma geçti
Trump: "Başkalarının bilmediklerini biliyorum"Trump: "Başkalarının bilmediklerini biliyorum"
İSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA BÜYÜK YANGIN !İSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA BÜYÜK YANGIN !
Reina saldırısını yapan terörist böyle kaçmışReina saldırısını yapan terörist böyle kaçmış
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS