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KIRIKKALE'DE 'BYLOCK' KULLANAN 13 ESKİ ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Kırıkkale'de 'ByLock' kullanan 13 eski öğretmen gözaltına alındı

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen, meslekten ihraç edilen 13 öğretmen gözaltına alındı.

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Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen, meslekten ihraç edilen 13 öğretmen gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullandığı belirlenen 18 eski öğretmenin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 eski öğretmen gözaltına alındı, adreslerinde arama yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA
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