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KIRIM TÜRKLERİ'NİN EYLEMİNE FETÖ SIZDI MI ?

Kırım Türkleri'nin eylemine FETÖ sızdı mı ?

Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma Milletvekili Ruslan Balbek, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde Kırım Tatar temsilcilerinin protesto gösterisinin Fethullah Gülen yandaşları tarafından organize edildiğini öne sürdü.

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Sputnik'in haberine göre; Ria Novosti'ye konuşan Balbek, Gülen yandaşlarının gösteride kendilerini 'Kırım Tatar diasporası temsilcileri' olarak tanıttığına işaret ederek, "Protestocuların arkasında Gülen ile ilişkisi olan Türkiye’deki batı yanlısı lobi duruyor. Onlar Rusya karşıtı politikaları için Kırım Tatar diasporasını kullanıyor. Böylece Rus-Türk ilişkilerinin güçlenmesine engel olmaya çalışıyorlar" dedi.

“KIRIM TATAR HALKI BU TÜR GÖSTERİLERE KARŞI”

Rus milletvekili sözlerine şöyle devam etti:

"Batılı güçler kendi jeopolitik çıkarları için Kırım Tatarları'nı rehine olarak kullanmaya devam ediyor. Buna üzülüyoruz. Göstericiler üzerlerindeki Kırım Tatar giysileri ile Rusya karşıtı siyasi güç olarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Kırım Tatarları ise bu tür gösterileri desteklemiyor."

SPUTNİK

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