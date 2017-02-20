Kirli eller iş başında!...

Elvan Göknel Karaçay

Kadıköy'de bulunan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan çirkin saldırı haberi, bu sabah tadımızı fena halde kaçırdı.

Yıllardır anlayamadığım bir konudur Sanata duyulan nefret. Müjdat Gezen tırnaklarıyla kazıyarak yaptı Sanat Merkezi'ni. Açıldığı günden beri gençler ücretsiz derslere giriyorlar. Sorarım size, böyle başka özel bir okul duydunuz mu. Şahsen ben hiç duymadım.

Bu acımasız zihniyet 24 yıl önce de Madımak'ı yakmıştı.

Aslında işin özü, sadece sevgisizlik. İnsanın içinde sevginin zerresi dahi yoksa, önüne geleni yakar - yıkar geçer. Barışa, kardeşliğe, özgürlüğe kısacası, içinde sevgi olan her şeyden nefret ederler.

Bu insan müsveddeleri gözlük olarak at gözlüğü kullanırlar. Yıkanmış beyinleriyle kendilerini çok önemli bir zat zannederler. Sanata - sanatçıya tahammülleri yoktur. Mazallah medeni olurlar falan, ne gerek var değil mi ya.

Az önce Gezen'in basın açıklamasını dinledim, gözlerinde ki umut yerli yerinde duruyordu. Korkudan eser yoktu, içinde sonsuz Sanat sevdası, arkasında da onca Sanat aşığı genç varken sizce aksi mümkün mü.

Geçmiş olsun Müjdat Gezen, diliyorum bu son olur.

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CISS KARAMSARLIK ...

Yine çıktım hayatın izleme kulesine etrafı izliyorum.

Herkeste koyu, kopkoyu bir karamsarlık hakim. Neye dair dediğinizi duyar gibiyim. Konu Nisan ayı diyeyim, gerisini zaten siz biliyorsunuz.

Bende de bir umut, bir güneş hakim, sormayın gitsin. Bu kez enseyi karartmamakta oldukça kararlıyım.

Dostlarım bana alınmasın ama, köşeme çekilip çok haklısınız deyip, karaları bağlamaya hiç niyetim yok.

O güne hayırlısıyla varalım, sonra konuşuruz diyorum içimden sürekli. Şimdiden neyin ne olacağını kimse kestiremez.

Onun için şimdilik izliyorum. Hem de enseyi asla karartmadan.

Bu yüzden de 'Benim Hala Umudum Var' şarkısı en favori şarkım son günlerde.

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MİNİK NOTLAR...

**Levent civarında iş yeriniz var ise, öncelikle İnstagram'da ki "safran_lokantasi" sayfasına göz atmanızda fayda var derim. Fotoğraflar iştahınızı kabartıyor. Denediğim için biliyorum, yemekler damak çatlatan cinsten. Bir öğle vakti uğrayın eminim siz de bana hak vereceksiniz. Unutmadan rejim yapanlar da unutulmamış, şahane diyet yemekleri yapıyorlar.

** Yine İnstagram'da sizlere henüz yolun başında olan gencecik bir kadından bahsedeceğim. Bu sayfanın adı "elcin_in_the_kitchen" Sayfası çok yeni. Fakat umut vadediyor. Sayfada hem yemek tarifleri, hem de şahane hazırlanmış sunumları yer alıyor. Bir göz atın derim naçizane.

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Sevgili Evren, tüm haftamız;

sağlık

bereket

huzur

sükunet

hoşgörü

bolluk

neşe

içinde geçsin pls.

Perşembe gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.