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KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRI, UĞURUNU KAYBETTİ

Kırmızı iç çamaşırı, uğurunu kaybetti

Yılbaşı gecesi giyildiğinde uğur getirdiğine inanılan kırmızı iç çamaşırları bu yıl ilgi görmedi.

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Samsun Tuhafiyeciler, Hazır Elbiseciler, Manifaturacılar ve Halıcılar Odası Başkanı Ahmet Akbaş, "Halkımız uğur getirdiklerine inandıkları kırmızı iç çamaşırı yerine daha çok pijama takımları ve beyaz ya da ten rengi takımları tercih etti" dedi.

Yılbaşı geceleri uğur getirdiğine inanılan kırmızı iç çamaşırları Samsun'da bu yıl rağbet görmedi. Önceki yıllarda iç giyim mağazaları vitrin ve tezgahlarında kırmızı iç çamaşırları göze sık çarparken bu yıl satıcılar umduğunu bulamadı. 2.5 ile 10 lira arasında satılan çamaşırlara kadınların bu yıl ağbet göstermediğini söyleyen Samsun Tuhafiyeciler, Hazır Elbiseciler, Manifaturacılar ve Halıcılar Odası Başkanı Ahmet Akbaş, şöyle dedi:

"Yıllardır iç giyim sektörünün içinde yer alan birçok firmamız var. Geçtiğimiz senelerde, yılbaşı öncesinde ve yılbaşı günü kırmızı iç çamaşırlarında çok yoğun satışlarımız olurdu. Bu sene kırmızı iç çamaşırı satışı geçen yıla nazaran çok azaldı. Halkımız uğur getirdiklerine inandıkları kırmızı iç çamaşırı yerine daha çok pijama takımları ve beyaz ya da ten rengi takımları tercih etti. Vatandaşlarımız sade ve günlük kullanımda daha çok kullanabilecekleri iç çamaşırlarını tercih etti. Esnaf arkadaşlarımızda vitrinlerini son dönemde yaşanan terör olayları ve şehitlerimizden dolayı duyarlı davranarak süsleme yapmadı. Ben tüm esnafımıza teşekkür ediyor ve 2017 yılının hayırlara vesile getirmesini diliyorum."

DHA
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