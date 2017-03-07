''Kırmızı tişörtlü'' bakın kim çıktı

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesiyle birlikte kaldığı otele baskın düzenleyen darbeci askerlerden eski Yüzbaşı Bahadır Saygun, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki suikast davasının 4’üncü duruşmasındaki ifadesinde, bölgeye indiklerinde koşarak yanlarına gelen kırmızı tişörtlü bir sivilin Cumhurbaşkanı’nın konakladığı otelin yerini kendilerine gösterdiğini söylemişti. Saygun, “O kişi olmasaydı otelin yerini bulamazdık” demişti. Saygun ayrıca yol tarifinden sonra ortadan kaybolan kırmızı tişörtlü esrarengiz kişiyi tanımadığını savunmuştu.

Herkesin merak ettiği kırmızı tişörtlü şahsın kim olduğunun cevabı, Ankara Başsavcılığı’nın hazırladığı 2 bin 581 sayfalık 15 Temmuz çatı iddianamesinden çıktı. Sanık Kara Pilot Yarbay Murat Bolat, iddianameye giren ifadesinde, cuntanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adım adım izlenmesi için peşine 3-4 kişilik sivil kiyafetli bir ekip taktığını anlattı. Darbeden bir gün önce Kara Havacılık Alayı Komutan Yardımcısı Yarbay Halil Gül ve Yarbay Özcan Karacan’la birlikte Ankara’nın Ostim semtinde gittikleri bir sitede Cumhurbaşkanı’nın nasıl derdest edileceğinin de masaya yatırıldığını aktaran Bolat, “Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’da alınması planlanmış ama Cumhurbaşkanı Marmaris’e gidince bu plan bozulmuş. Plana göre İstanbul’da Cumhurbaşkanı’nı SAT/SAS komandoları alacakmış ve bu ekip de belliymiş. Ama Cumhurbaşkanı Marmaris’e gidince plan değişmiş.



Cumhurbaşkanı’nı alacak olan SAS/SAT kadrosu değişmemiş, yeni planı ise odada bulunanlar şu şekilde anlattılar:

SAS/SAT komandoları İstanbul’daki kışlalarında silah depolarından silah çaldıktan sonra İstanbul’da bulunan 4. Kara Havacılık Skorskyleri ile İzmir Çiğli’ye gideceklerini söylediler ve 3. Kara Havacılık Alayı’ndan 3 Cougar personel taşıyan helikopterin de bu ekiple Çiğli’de buluşacağı, ayrıca Çiğli’deki 3 Cougar helikopter personelinin de bu ekibe dahil olacağı, yani toplamda 3 Skorsky, 6 Cougar helikopteri ile bir filo oluşturulacağı söylendi. Toplam 80-90 kişilik bir güç oluşacaktı. Yani 80-90 kişilik bir ekip ile Marmaris’e Cumhurbaşkanı’nı almaya gideceklerini ve Cumhurbaşkanı’nı kaldığı otelden bir şekilde rehin alarak Milas üzerinden Çiğli’ye getireceklerini söylediler. Cumhurbaşkanı’nın yerinin tespit edilememesi halinde gerekirse Amerikalılar’dan yer tespiti ve net konum tespiti ile ilgili olarak yardım alabileceklerini, ayrıca 3-4 kişilik sivil kıyafetli bir ekibin Cumhurbaşkanı’nı takip ettiklerini söylediler. Cumhurbaşkanı Milas’tan rehin alındıktan sonra Skorsky helikopter ile taşınacaktı” dedi.



‘CUMHURBAŞKANI ÇİĞLİ’YE GÖTÜRÜLECEKTİ’

Kendisinin de katıldığı söz konusu darbe toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit edilmesinden bahsedildiğini belirten Bolat, şöyle devam etti:

“Özel Kuvvetler’den olduğunu tahmin ettiğim, ismini bilmediğim ama görürsem tanıyabileceğim şahıs, karşı bir operasyon olması durumunda Cumhurbaşkanı’nı, kimsenin ellerinden alamayacağını söyledi. Ben de bu konuşmalardan Cumhurbaşkanı’nı kurtarmak için yapılacak bir operasyonda bizim başarısız olmamız durumunda Cumhurbaşkanı’nı rehin alan ekibin, Cumhurbaşkanı’nı öldüreceğini anladım. Bu planları biz 14 Temmuz’da gece saatlerinde konuştuk. Yapılan bu plan uygulamaya 16 Temmuz günü gece 03:00’te devreye girecekti, yani darbenin başlangıcı 16 Temmuz gece 03:00’te olacaktı. Her şey eş zamanlı başlayacaktı. Bu konuşmalarda Cumhurbaşkanı İzmir Çiğli’ye götürülecekti. Bu esnada Binbaşı Okan Kocakurt, özel kuvvetçi olduğunu düşündüğüm şahsa ‘Çiğli’den sonra Cumhurbaşkanı’nı nereye götüreceksiniz?’ diye sordu. Özel Kuvvetler’den olan şahıs da Okan Kocakurt’a ‘orasını karıştırma’ diyerek başka bir bilgi vermedi.”

CUNTA ÜLKEYİ BOMBALAMAYI DA DÜŞÜNMÜŞ

Tutuklu sanık eski Yarbay Murat Bolat’ın devamındaki ifadesi, FETÖ’cü hainlerin darbenin başarıya ulaşması adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ele geçirilmesine ölüm kalım meselesi gözüyle baktığını ortaya koyuyor. Bolat, toplantıdan ayrılırken Yarbay Halil Gül’ün kendisine “Cumhurbaşkanı’nı alamadıkları taktirde Hava Kuvvetleri’nin bu ülkeyi yerle bir edeceğini söylediğini” anlattı.



SUİKASTTA SON SAVUNMALAR BUGÜN

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Marmaris’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3’ü firari, 44’ü tutuklu 47 sanık Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. Dava kapsamında şimdiye kadar 32 sanık dinlendi, geri kalan sanıklar ise bugün başlayacak celsede savunma yapacak. Son duruşmada savcı sanıklardan eski Tuğgeneral Unsal Çoşkun’u suikast girişiminin azmettiricisi değil, asli faili olarak değerlendirerek ek savunma hakkı verilmesini talep ettmişti. Önceki celselerde ifade veren ve ismi darbeci Yurtta Sulh Konseyi’nde yeralan Tuğeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş ve Binbaşı Şükrü Seymen darbe yaptıklarını itiraf etmişti.

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