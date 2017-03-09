Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili önemli karar

Uyuşturucu ve psikotrop madde içeren ilaçların yer aldığı kırmızı ve yeşil renkli reçeteler, 17 Mart'tan itibaren Türkiye genelinde elektronik ortamda kayıt altına alınmaya başlanacak.

Kırmızı ve yeşil reçetelerin elektronik ortamda yazılmasına, takibine ve kontrolüne imkan sağlayan renkli reçete sistemine ait test işlemleri tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, ilk olarak geçen yıl Aralık'ta Çorum'da pilot uygulaması başlatılan ve test aşaması üç ayda tamamlanan uyuşturucu ve psikotrop madde içeren ilaçların elektronik ortamda yazılması, 17 Mart 2017 itibariyle Türkiye genelinde zorunlu olacak.

Bu tarihten itibaren "Renkli Reçete" sistemi üzerinden uyuşturucu madde ve psikotrop madde içeren ilaçlar için elektronik reçete düzenlenmesi gerekecek.

Kağıt ortamında ve elle yazılan renkli reçetelerin, takibi ve kontrolü, basımı ve muhafazasında yaşanan sorunlar da renkli reçetelerin elektronik ortama aktarılması ve Türkiye genelinde uygulanmaya başlaması ile ortadan kalkacak.

Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planında yer alıyor

Uyuşturucu etkisi olan ilaçlara takip sistemi kurulması ve "Elektronik Renkli Reçete Sistemi" 2016-2018 arasını kapsayan Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Planında yer alan önlemlerden biriydi.

Elektronik Renkli Reçete Sistemi'nin 81 ilde devreye girmesiyle coğrafi bilgi sistemi üzerinden anlık bir şekilde hangi ilde hangi ilacın ne kadar reçete edildiği görülebilecek.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatı üzerine alınan kararla uyuşturucu içeren ilaçların satışının kontrolü sağlanırken eczacıların özellikle renkli reçete nüshalarının muhafazası sırasında yaşadıkları çalınma ve kaybolma sıkıntılarının da önüne geçilecek.