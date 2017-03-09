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KISKANÇLIK YÜZÜNDEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ !

Kıskançlık yüzünden eşini öldürdü !

Bursa'da 19 yaşındaki kişi, kıskançlık yüzünden 3 aylık eşini öldürdü.

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Bursa'nın Gürsu İlçesi'nde 19 yaşındaki M.A., kıskançlık yüzünden parkta tartıştığı üç aylık eşi 18 yaşındaki Deniz A.'ı bıçaklayarak öldürdü.

Gürsu İlçesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında M.A., üç ay önce evlendiği eşi Deniz A. ile birlikte parka gitti. Burada, çift arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.A., yanında taşıdığı bıçağı çekip eşi Deniz'i göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Deniz A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.A., Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

DHA
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