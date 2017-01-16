Kıvanç Tatlıtuğ para basıyor

Film ve dizilerin yanı sıra Reklamların da aranan yüzlerinden yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yer aldığı projelerle para basmaya devam ediyor. 3 yıl boyunca Mavi'nin reklamlarında boy gösteren Tatlıtuğ, toplam 1 milyon 750 bin doları (yaklaşık 6 buçuk milyon lira) cebine koymuştu. Reklamlarında geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in yer aldığı marka, son olarak da İlker Kaleli ile 1 milyon liraya el sıkıştı.
PARA BASIYOR...
Mavi, 2017'de hedef büyütünce "Çare Kıvanç Tatlıtuğ" dedi! Yetkililer, "Efsaneler bir gün geri döner; Mavi'de Kıvanç Tatlıtuğ efsanesi kaldığı yerden devam ediyor" mesajını yayınladı. Bu sezon rol aldığı dizisinden haftada 130 bin lira alan oyuncunun, Mavi reklamlarında oynamak için ise 2 milyon dolara (yaklaşık 7 buçuk milyon lira) anlaştığı konuşuluyor.
TOPLAM 12 MİLYON!
Rol aldığı diziden bir sezonda yaklaşık 4 milyon 600 bin lirayı cebine koyan Kıvanç Tatlıtuğ, iddiaya göre 2017'deki ilk reklam anlaşması için de 7 buçuk milyon liraya el sıkıştı.
Ünlü oyuncu, sadece bu iki projeyle de 2017'de yaklaşık 12 milyon liralık bir kazanç elde edecek.
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KIVANÇ TATLITUĞ PARA BASIYOR
Rol aldığı diziden haftada 130 bin lira alan Kıvanç Tatlıtuğ, bir jean firmasıyla anlaştı. Yakışıklı oyuncunun, reklam karşılığında 2 milyon dolara el sıkıştığı söyleniyor.
Film ve dizilerin yanı sıra Reklamların da aranan yüzlerinden yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yer aldığı projelerle para basmaya devam ediyor. 3 yıl boyunca Mavi'nin reklamlarında boy gösteren Tatlıtuğ, toplam 1 milyon 750 bin doları (yaklaşık 6 buçuk milyon lira) cebine koymuştu. Reklamlarında geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in yer aldığı marka, son olarak da İlker Kaleli ile 1 milyon liraya el sıkıştı.
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