KIVANÇ TATLITUĞ TAKİPÇİSİNE PATLADI

Kıvanç Tatlıtuğ takipçisine patladı

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e çirkin diyen takipçisine ateş püskürdü.

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Başak Dizer, Instagram hesabından eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yer aldığı bir kareyi paylaştı.

Dizer’in paylaşımın ardından Instagram’da bir kullanıcı; Dizer’e ne işin var senin çirkin kadın o yakışıklının yanında yorumunda bulundu.

KIVANÇ TATLITUĞ KIZDI

Bunun üzerine uzun süredir sosyal medya hesabını kullanmayan Kıvanç Tatlıtuğ, sessizliğini bozdu. Ve o takipçiye şöyle seslendi:

"KÖTÜ KALBİNİ GİT BAŞKA YERLERDE BİLEYLE"

"Terbiyesizlik yapma! Önce senin "bu şahıs" dediğin insanın adı Başak soyadı Tatlıtuğ! Önce bunu bir öğren. Senin değil kimsenin haddine düşmez benim evliliğimle ilgili yorum yapmak. Mutsuzluğunu, kötü kalbini git başka yerlerde bileyle. Oğlum sen ve senin gibi böyle yorumlar yazan arkadaşlar! Siz ne zaman hangi ara bu kadar kötü kalpli insanlar oldunuz?

SAYGISIZ, SEVİMSİZ, ŞUURSUZ

Ne kadar saygısız, ne kadar sevimsiz ne kadar şuursuz, ne kadar boş islerle uğrasan bir insansın sen. Sana tavsiyem sen de git birini sev, içinde zerre sevgi yoksa da yine sevmeye çalış, baktın yok olmuyor sen harbi kötü kalpli bir arkadaşsın!

O zaman tekrar sevmeye çalış! Yani anlayacağın insanlara saygısızlık yapıp b.. atacağına, onları sevmekten, yaptığı seçimlere saygı duymaktan, hayatına ve aile yaşantısına verdiği özene saygı duymaktan vazgeçme!

Ve bana sakın "eleştiriye açık olmuyorsan fotoğraf koyma gibi aptal aptal yorumlar da yapma" ben istediğim fotoğrafı koyarım! Burası benim sayfam! Eleştiriye her zaman açık oldum AMA benim ailemle ve esimle ilgili söylenen her söze dikkat edilecek!"

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