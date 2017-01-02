Kıvanç Tatlıtuğ yılbaşı akşamı hastaneye gitti

Geride bıraktığımız yılı Cesur ve Güzel dizisiyle başarılı bir şekilde kapatan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 31 Aralık gecesi eşi Başak Dizer'le Ulus'taki bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

"SESİM KISILDI, GELDİM"

Tatlıtuğ, hastane çıkışı görüntü alan muhabirlere "Arkadaşlar sesim kısıldı, geldim. Bir sıkıntı yok iyiyim. Herkese mutlu yıllar" açıklamasını yaptı.

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE GELMİŞ

Tatlıtuğ'un göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiği ve kontroller ile tahliller sonrası kendini iyi hissedince taburcu edildiği öğrenildi.