YEREL HABERLER
Karaman Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KIYAFETİ ELE VERDİ !

Kıyafeti ele verdi !

Karaman'da bir AVM'deki gasp olayının şüphelisi yakalandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Karaman'da iki gün önce bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı gasp olayının şüphelisini polis, olay günü giydiği kıyafetlerinden yola çıkarak yakaladı.

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Mansurdede Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezine tanınmamak için yüzünü atkıyla kapatarak gelen bir şahıs, hızlıca kasaya yürüdükten sonra müşterilerle ilgilenmekte olan kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Korkudan ne yapacağını bilemeyen kadın kasiyer kasadaki yaklaşık 5 bin lira parayı çıkarırken bir kısmını yere düşürdü. Şahıs, yere düşen paraları da topladıktan sonra hızlıca alışveriş merkezinden kaçtı. Gözyaşlarına boğulan kasiyer olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

"Gaspçı 23 saat sonra kıyafetinden yakalandı"

Gasp olayını gerçekleştiren şahsı yakalayabilmek için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan ekipler, ilk olarak alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yüzü kapalı olduğu için şahsın kimliğini tespit edemeyen ekipler, şahsın boyu ve üzerindeki kıyafetleri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler olayı gerçekleştiren kişinin evli ve bir çocuk babası 32 yaşındaki Ayhan S. olduğunu belirledi. Ayhan S., yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

Öte yandan, gasp olayını gerçekleştiren Ayhan S.'nin işlediği bir cinayetten dolayı cezaevinde tutuklu olduğu ve cezasının 5 yılın altına inmesi nedeniyle kısa süre önce denetimli serbestlik yasasından yararlanarak serbest kaldığı öğrenildi. Ayhan S.'nin olay gerçekleştirdiği gün ise alkollü olduğu ve gasp ettiği 5 bin lirayı ise borçlu olduğu kişilere dağıttığı öne sürüldü.

İHA
3
Alaattin Çakıcı mı, Sedat Peker mi ?Alaattin Çakıcı mı, Sedat Peker mi ?
İstanbul'da gemi karaya oturduİstanbul'da gemi karaya oturdu
Minik Tolga'nın acı ölümüMinik Tolga'nın acı ölümü
Yıldırım-May görüşmesinden sürpriz karar çıktıYıldırım-May görüşmesinden sürpriz karar çıktı
Referandum kararını balkona astıReferandum kararını balkona astı
Akıllara durgunluk veren plan!Akıllara durgunluk veren plan!
''Sınırsız'' satışı yasaklandı''Sınırsız'' satışı yasaklandı
Bilecik’te Atatürk fotoğrafına soruşturmaBilecik’te Atatürk fotoğrafına soruşturma
Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklamasıAziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS