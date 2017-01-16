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KIYAMET ALAMETİ Mİ? KENDİNİ HAMİLE BIRAKTI!

Kıyamet alameti mi? Kendini hamile bıraktı!

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir akvaryumda yaşayan leopar cinsi köpek balığının çiftleşmeden ürediği bildirildi.

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Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, Townsville kentindeki Reef HQ Akvaryumu'nda yaşayan "Leonie" adlı köpek balığı, 2013 yılından beri karşı cinsten uzak tutulmasına rağmen yumurtladı.

Bilim adamları, yumurtaların döllenmesinde erkek bir köpek balığının rol oynamadığını teyit etti.

Araştırmacılar, Leonie'nin, daha önce normal çiftleşme yoluyla üredikten sonra kendi başına da üreyebildiği kayıtlara geçen ilk köpek balığı olduğunu açıkladı.

Köpek balıklarında nadiren rastlanan ve kayıtlara geçen benzer 7 vaka bulunduğu vurgulayan araştırmacılar, bu vakalarda balıkların başından itibaren kendi kendilerine ürediğini ifade ediyor.

Reef HQ Akvaryum görevlilerinden Hamish Tristram, Leonie'nin, kontrolsüz ürediği için 2013 yılında erkek köpek balıklarından ayrıldığını söyledi.

Akvaryum yetkilileriyle ortak çalışma yürüten Queensland Üniversitesinde görevli araştırmacılar, yeni doğan köpek balıklarının, 6 yıl süren olgunlaşma döneminin ardından eşeysiz üreyip üremeyeceklerini araştıracak.

Araştırmacılar, Leonie'nin, "nesli tükenmekte olan canlılar listesi"ne yeni giren leopar cinsi köpek balığı türünün korunması için umut olabileceğini ifade ediyor.

AA
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